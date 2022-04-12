難以捉摸 馬斯克拒入Twitter董事會 建議總部闢作無家者收容所

Telsa及SpaceX老闆馬斯克早前突然變成Twitter最大單一股東，惹各方關注有何後續行動。馬斯克獲邀加入Twitter董事局後，卻決定不加入，但同時又提出多項改革Twitter建議，包括調整目前收費服務及不接受廣告等。不過一切都不及他再叫網民投票矚目，今次「公投」的議題是將Twitter總部變成無家可歸者收容所，結果獲大比數贊成。
馬斯克早前以28.9億美元購入Twitter 9.2%股分後，原定可上周六加入董事會，但Twitter CEO阿格拉瓦爾周日深夜宣布馬斯克已經拒絕，強調董事會仍會聽取這位最大單一股東意見。馬斯克確實對Twitter有不少意見，他提出調整予美國、加拿大、澳洲及新西蘭用戶使用的Twitter Blue訂閱服務，把月費由2.99美元減至2美元，但須預付12個月，可選擇用當地貨幣及虛擬貨幣狗狗幣支付、訂戶可獲「認證標記」；他亦建議Twitter不應接受廣告，以免受其他企業影響決策。
貝索斯指亞馬遜早已設立收容所
馬斯克並對另外兩項建議發起「公投」。他問用戶，既然Twitter的三藩市總部在疫情下無人返工，不如闢作無家者收容所，結果有近200萬人投票，逾90%人贊成。馬斯克此提議引來藍色起源(Blue Origin)創辦人貝索斯(Jeff Bezos)關注，他轉發馬斯克的貼文，回應指其創辦的亞馬遜(Amazon)早在兩年前已這樣做，於西雅圖市其中一棟辦公室旁建造無家者收容所，提點馬斯克可把部分總部轉成收容所，而不是全部。此外，馬斯克又提議除掉Twitter中的字母「w」，改名做Titter，惡搞意味更濃，相信只是開玩笑。