難以捉摸 馬斯克拒入Twitter董事會 建議總部闢作無家者收容所

Telsa及SpaceX老闆馬斯克早前突然變成Twitter最大單一股東，惹各方關注有何後續行動。馬斯克獲邀加入Twitter董事局後，卻決定不加入，但同時又提出多項改革Twitter建議，包括調整目前收費服務及不接受廣告等。不過一切都不及他再叫網民投票矚目，今次「公投」的議題是將Twitter總部變成無家可歸者收容所，結果獲大比數贊成。

馬斯克早前以28.9億美元購入Twitter 9.2%股分後，原定可上周六加入董事會，但Twitter CEO阿格拉瓦爾周日深夜宣布馬斯克已經拒絕，強調董事會仍會聽取這位最大單一股東意見。馬斯克確實對Twitter有不少意見，他提出調整予美國、加拿大、澳洲及新西蘭用戶使用的Twitter Blue訂閱服務，把月費由2.99美元減至2美元，但須預付12個月，可選擇用當地貨幣及虛擬貨幣狗狗幣支付、訂戶可獲「認證標記」；他亦建議Twitter不應接受廣告，以免受其他企業影響決策。