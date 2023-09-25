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國際
2023-09-25 13:57:00

難以置信｜流浪犬被迫跳河　鱷魚不殺反救　科學家這樣說

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流浪犬被迫跳河，鱷魚不殺還推牠上岸，科學家這樣說。(網上圖片)

流浪犬被迫跳河，鱷魚不殺還推牠上岸，科學家這樣說。(網上圖片)

印度近日出現驚人事件，一隻被群狗圍攻的流浪狗，因無處可逃竟跳進有著3條鱷魚的河岸中，正當以為牠九死一生之際，鱷魚們竟「推」牠上岸到安全的地方。事件令科學家相當訝異，認為鱷魚似乎正展現出「同情心」。

綜合報道，印度西部的馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）的河岸上，有一隻被狗群欺負的流浪狗被逼到河邊，一方是群狗霸凌的可怕場面、另一方卻有3條鱷魚虎視眈眈，那隻流浪狗無路可逃，選擇了「跳河」，一如所料，3條鱷魚隨即游近徘徊，但牠們都沒有去吃牠，反而有兩條鱷魚用鼻子將牠推到安全的地方，以遠離欺負牠的狗群。

有兩條鱷魚用鼻子將牠推到安全的地方，遠離欺負牠的狗群。(網上圖片) 3條鱷魚隨即游近徘徊，但牠們都沒有去吃牠。(網上圖片)

科學家：鱷魚展現出似乎是同情

科學家就事件於學術期刊《Journal of Threatened Taxa》發表報告指「這些鱷魚實際上是用鼻子觸碰狗，並推著狗直到牠安全上岸順利逃脫」。科學家們坦言，該隻流浪狗完全在鱷魚的攻擊範圍內、很容易就可以將牠吃掉，但鱷魚們選擇不攻擊、而是推牠上岸，也代表鱷魚當時並不飢餓，但科學家們不確定3條重達1,000磅的鱷魚為何沒有採取攻擊行動。科學家們又指，次的事件中，鱷魚的情緒智商可能得到了體現。而所謂的「情緒同理心」允許一個物種對另一個物種產生感情，這次的事件中，鱷魚展現出的似乎是更多的同情、而非利他行為。

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