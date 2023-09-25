難以置信｜流浪犬被迫跳河　鱷魚不殺反救　科學家這樣說

印度近日出現驚人事件，一隻被群狗圍攻的流浪狗，因無處可逃竟跳進有著3條鱷魚的河岸中，正當以為牠九死一生之際，鱷魚們竟「推」牠上岸到安全的地方。事件令科學家相當訝異，認為鱷魚似乎正展現出「同情心」。

綜合報道，印度西部的馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）的河岸上，有一隻被狗群欺負的流浪狗被逼到河邊，一方是群狗霸凌的可怕場面、另一方卻有3條鱷魚虎視眈眈，那隻流浪狗無路可逃，選擇了「跳河」，一如所料，3條鱷魚隨即游近徘徊，但牠們都沒有去吃牠，反而有兩條鱷魚用鼻子將牠推到安全的地方，以遠離欺負牠的狗群。