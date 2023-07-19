難忍隨地狗糞 法國城市強制寵物狗登記DNA 兼重罰缺德飼主1000港元

法國南部城市貝濟耶(Beziers)隨地狗糞，市長梅納爾(Robert Menard)宣布，為了改善環境衛生，市內將實施強制寵物狗登記DNA制度，飼主一旦被發現沒清理狗糞，將罰款120歐元(約1,051港元)。
狗便便｜市長「憤怒了」
梅納爾對當地電視台表示：「我確實憤怒了，有些人從不幫他們的寵物清理(排泄物)。我們統計過，單是市中心，(市府員工)就清理了1,000坨，不能再這樣下去。」
梅納爾說：「我們想過，如果派警員到街上捉人，是會有成效，但只有警員在場時，人們才願意清理。如果四周無人，這些人就不願意蹲下身體，盡他們的公民義務。」
狗便便｜缺德飼主須付「清潔費」
新制度實施後，沒清理狗糞的人須支付高達120歐元的「清潔費」。另外，飼主若拒絕出示寵物狗的DNA證明，警方可對其開出38歐元(約333港元)罰單。有關規定將在未來2年試行，前3個月為勸導期，不會開罰。
梅納爾直斥：「不清理狗糞的人根本不在乎其他人，有時候聽到他們在說：『應該讓市政廳的員工來幫我的狗狗清理大便。』他們將認識到，這項服務會花掉他們120歐元。」
狗便便｜市府每年用巨額公帑清理狗糞
貝濟耶人口約7.5萬，市政府指每年單是清理狗糞便要動用8萬歐元(約70萬港元)公帑。