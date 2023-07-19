難忍隨地狗糞 法國城市強制寵物狗登記DNA 兼重罰缺德飼主1000港元

法國南部城市貝濟耶(Beziers)隨地狗糞，市長梅納爾(Robert Menard)宣布，為了改善環境衛生，市內將實施強制寵物狗登記DNA制度，飼主一旦被發現沒清理狗糞，將罰款120歐元(約1,051港元)。

狗便便｜市長「憤怒了」

梅納爾對當地電視台表示：「我確實憤怒了，有些人從不幫他們的寵物清理(排泄物)。我們統計過，單是市中心，(市府員工)就清理了1,000坨，不能再這樣下去。」

梅納爾說：「我們想過，如果派警員到街上捉人，是會有成效，但只有警員在場時，人們才願意清理。如果四周無人，這些人就不願意蹲下身體，盡他們的公民義務。」