難敵數碼時代巨輪 丹麥郵政停收發信件

科技發展一日千里，書信來往已被電子化取代。北歐國家丹麥郵政敵不過時代巨輪，自本世紀初以來處理的郵寄信件數量大跌90%，國家郵政PostNord宣布，在2025年底全面停止信件接收和派發，結束400年來的信件收派服務。1,500個郵箱亦將在6月起開始拆除。

丹麥交通運輸大臣丹尼爾森安撫大眾稱，大家2025年後仍可在國內寄信和收信，已有公司表示準備好接手營辦信件收發服務。丹麥在2023年先行結束了全球的信件郵遞服務，當時稱不會影響國內服務，但隨著信件服務數碼化，信件數量也大幅減少。公共機構可以透過郵政手機應用程式或其他平台通訊聯絡，PostNord稱，信件市場已不再有錢賺。信件數量已從2000年14億封銳減至去年1.1億封。