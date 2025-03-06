難敵數碼時代巨輪 丹麥郵政停收發信件

科技發展一日千里，書信來往已被電子化取代。北歐國家丹麥郵政敵不過時代巨輪，自本世紀初以來處理的郵寄信件數量大跌90%，國家郵政PostNord宣布，在2025年底全面停止信件接收和派發，結束400年來的信件收派服務。1,500個郵箱亦將在6月起開始拆除。
丹麥交通運輸大臣丹尼爾森安撫大眾稱，大家2025年後仍可在國內寄信和收信，已有公司表示準備好接手營辦信件收發服務。丹麥在2023年先行結束了全球的信件郵遞服務，當時稱不會影響國內服務，但隨著信件服務數碼化，信件數量也大幅減少。公共機構可以透過郵政手機應用程式或其他平台通訊聯絡，PostNord稱，信件市場已不再有錢賺。信件數量已從2000年14億封銳減至去年1.1億封。
丹麥郵政｜長者影響最大 27萬人仍需信件服務
政府結束郵政服務影響最大的是老年人，雖然95%的丹麥人已使用數碼郵政服務，但據報仍有27.1萬人依賴實體信件。有丹麥議員將有關決定歸咎於郵政私有化，對偏遠地區的居民帶來不便。有關決定亦令部分人加入失業大軍，PostNord有4,600名員工，約1,500人將失去工作。該公司表示，會將業務重點轉到包裹送遞，而今年或2024年購買的任何郵票均可在2026年的有限時間內退款。PostNord行政總裁Kim Pedersen表示，丹麥數碼應用愈來愈普及，信件數量的下降非常明顯，單是去年就減少了30%。PostNord也在瑞典營運，當地公司40%股權由丹麥持有，60%則屬瑞典，未知瑞典的郵政服務會否作出類似改變。
丹麥郵政｜德國郵政DHL裁員8000人
歐洲的郵政服務因信件數量下降正萎縮，德國郵政月Deutsche Post周四亦宣布旗下的DHL快遞裁員8,000人，稱這是「對社會負責任的做法」。德國郵政有18.7萬名員工，員工代表指，擔心未來還會進一步裁員。DHL表示，裁員8,000人是公司2027年前節省逾10億歐元(約84億港元)開支的其中一部分。該公司較早時公布全年盈利下跌7%。