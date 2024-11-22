原物料價格上漲和米商競爭加劇，日本最大牛丼連鎖店すき家(SUKIYA)宣布今日起加價，全國分店的牛丼等6項產品漲價，最多加50日圓(約2.5港元)，是今年內第二次加價。

綜合報道，SUKIYA於周三(20日)表示，因應米價上漲，22日起全國分店的牛丼依大小加價10至50日圓(5毫至2.5港元)。報道指，該公司買越光和「一見鍾情」等國產米，不過現在價格飆升，「迷你牛丼」將由380日圓加到390日圓(約19.6港元)，大碗從630日圓加至650日圓(約32.7港元)，特大碗則從780日圓漲到830日圓(約41.8港元)。