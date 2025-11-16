難敵通脹民憤壓力 特朗普撤逾200食品關稅

美國總統特朗普4月時向全球各地徵收對等關稅，還稱不會推高物價。但執政共和黨經歷地方選舉敗仗後，特朗普上周五突然宣布簽署行政命令，撤回逾200種食品的關稅，它們從10%至50%不等，相信與選情有關。獲撤銷關稅的食品從牛肉、咖啡、茶、香蕉、芒果，以至牛油果，對印度農民來說是一大好消息。出口牛肉到美國的澳洲也表示歡迎。
特朗普第二個任期開始後，大幅提高美國入口商品關稅，期望鼓勵商家將生產帶回美國，以振興經濟。特朗普上周五晚從白宮飛回佛州莊園過周末時，在機上向記者稱，在咖啡等食品稍為撤回關稅，並承認關稅對部分食品的價格造成影響。但他仍指，大部分關稅由其他國家承受。雖然特朗普口口聲聲說，自他1月上台後，通脹已消失，其實它仍然上升，進一步增加消費者的壓力。
關稅戰｜牛肉售價創新高
在實施新關稅後，美國的牛肉售價創新高最為受關注，特朗普曾說將採取行動降低價格。特朗普對巴西徵收重關稅是牛肉漲價原因之一，巴西是牛肉主要出口國。除了上述食品，果汁、可可粉、香料、橙、番茄和部分肥料也獲撤銷關稅。當中部分產品無在美國種植或製造，這表示徵收關稅其實無助增加美國本地生產。不過，食品的關稅獲減免，對消費者來說或有助售價降低。美國食品業協會歡迎特朗普的決定，可立即減輕關稅的壓力，因入口關稅在供應鏈中始終是一個重要因素。白宮為減免關稅解畫，聲稱其實在特朗普與主要貿易夥伴達成協議後，部分關稅已不存在。特朗普又重提會用所得的關稅，向很多美國人派錢2,000美元(約1.56萬港元)，但未有提供確實時間，只稱可能在2026年派發。他又指部分稅收將用來支付國債，但外界質疑要同時派錢和償還國債，關稅總收入究竟有多大。特朗普又不同意派錢將推高通脹。
關稅戰｜印度巴西得益
對印度農民來說，美國減免關稅是好消息，有別於歐盟和越南供應商面對15至20%關稅，印度的茶、咖啡、香料和腰果等出口商情況嚴峻，因特朗普將印度的關稅加倍至高達50%，以懲罰印度購買俄羅斯石油。巴西的關稅在8月時亦由10%增至50%，作為咖啡、牛肉和果汁的出口大國，這些食品獲減免關稅，巴西表示歡迎。但並非全部名單內的食品獲豁免關稅，例如從墨西哥入口的番茄仍續收17%稅。