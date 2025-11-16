難敵通脹民憤壓力 特朗普撤逾200食品關稅

美國總統特朗普4月時向全球各地徵收對等關稅，還稱不會推高物價。但執政共和黨經歷地方選舉敗仗後，特朗普上周五突然宣布簽署行政命令，撤回逾200種食品的關稅，它們從10%至50%不等，相信與選情有關。獲撤銷關稅的食品從牛肉、咖啡、茶、香蕉、芒果，以至牛油果，對印度農民來說是一大好消息。出口牛肉到美國的澳洲也表示歡迎。

特朗普第二個任期開始後，大幅提高美國入口商品關稅，期望鼓勵商家將生產帶回美國，以振興經濟。特朗普上周五晚從白宮飛回佛州莊園過周末時，在機上向記者稱，在咖啡等食品稍為撤回關稅，並承認關稅對部分食品的價格造成影響。但他仍指，大部分關稅由其他國家承受。雖然特朗普口口聲聲說，自他1月上台後，通脹已消失，其實它仍然上升，進一步增加消費者的壓力。