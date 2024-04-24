難耐46度高溫　女主播報道「熱浪」自己亦不支暈倒(有片)

印度國營全印電視台(Doordarshan)西孟加拉省(West Bengal)分台女主播Lopamudra Sinha是當地著名主播，上周四(18日)在直播室報道熱浪新聞期間，臉色突然發白，不久後昏倒。網上影片顯示，Lopamudra Sinha才剛報道熱浪新聞，鏡頭一轉，就見她暈倒椅上，多名電視台工作人員隨即一湧上前用新聞稿紙為她撥涼，Lopamudra Sinha逐漸恢復意識。

女主播呼籲民眾熱浪下注意安全

Lopamudra Sinha翌日(19日)在社交平台表示：「當時提詞器的顯示速度變慢，我就失去知覺……跌坐在椅上」。她提到，當日早晨直播前已感到焦躁不安和口渴，但她在過去21年的工作生涯，均沒有帶水的習慣，工作期間無論15分鐘還是半小時，都不會飲水，當時距離直播還有15分鐘，她感到非常口渴，當時鏡頭並非拍著她，就要了一支水趁機飲了兩口，就在她報道完有關炎熱天氣的消息後，聲音開始顫抖，突然就暈倒。她提醒民眾，熱浪正蔓延全國，呼籲大家注意安全，非必要應留在家中。