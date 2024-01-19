雪撬犬搬新屋狂挖窿幾個鐘　救全村逃過一劫(有片)

動物的感知，對於無形的變化十分敏銳。美國費城一隻雪撬犬在新家的花院反常狂挖洞，飼主察覺有異，繼而發現原來有燃氣外洩，立即通報當局派員維修，結果人員果然發現附近有多處氣體洩漏。主人大讚狗狗的異常行為，拯救了自己和整個社區，免於氣爆和吸食過量的風險。

綜合報道，費城女子Chanell Bell近期搬到新居，惟家中的4歲雪撬犬Kobe總是跑到花院在地面狂挖洞，一開始她沒有多想，因為Kobe本來就鍾意挖洞，但隨著Kobe連續挖洞幾小時，窿亦愈挖愈大，她開始察覺有異。Chanell表示，這個不是平日的Kobe，亦知道Kobe擁有優秀的感官，讓她意識到可能有事發生。Chanell指，去年12月這間屋曾發生過燃氣洩漏，亦看到Kobe挖的洞延伸到人行道下，她便拿出燃氣探測器去測量，詎料儀器立刻有反應，而且還逹到足以致災的氣量。