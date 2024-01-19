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國際
2024-01-19 11:15:00

雪撬犬搬新屋狂挖窿幾個鐘　救全村逃過一劫(有片)

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雪撬犬搬新屋狂挖窿幾個鐘，救全村逃過一劫。(IG)

雪撬犬搬新屋狂挖窿幾個鐘，救全村逃過一劫。(IG)

動物的感知，對於無形的變化十分敏銳。美國費城一隻雪撬犬在新家的花院反常狂挖洞，飼主察覺有異，繼而發現原來有燃氣外洩，立即通報當局派員維修，結果人員果然發現附近有多處氣體洩漏。主人大讚狗狗的異常行為，拯救了自己和整個社區，免於氣爆和吸食過量的風險。

綜合報道，費城女子Chanell Bell近期搬到新居，惟家中的4歲雪撬犬Kobe總是跑到花院在地面狂挖洞，一開始她沒有多想，因為Kobe本來就鍾意挖洞，但隨著Kobe連續挖洞幾小時，窿亦愈挖愈大，她開始察覺有異。Chanell表示，這個不是平日的Kobe，亦知道Kobe擁有優秀的感官，讓她意識到可能有事發生。Chanell指，去年12月這間屋曾發生過燃氣洩漏，亦看到Kobe挖的洞延伸到人行道下，她便拿出燃氣探測器去測量，詎料儀器立刻有反應，而且還逹到足以致災的氣量。

4歲雪撬犬Kobe。(IG) 儀器測到足以致災的氣量。(IG) 人員立刻趕到宅邸關掉燃氣供應，並連夜修理老化的管道。(IG) 大家都大讚Kobe是今次事件的功臣，非常感謝牠拯救了整個社區。(IG)

人員找到3處燃氣洩漏

Chanell立刻通知相關單位，相關人員立刻趕到宅邸關掉燃氣供應，並連夜修理老化的管道，一共有3個漏氣處，附近鄰居亦受影響。人員跟Chanell說，如果Kobe沒有及時發現燃氣外洩，後果相當不堪設想，包括嚴重影響身體健康，甚至可能只是開關燈掣一個簡單的動作，都有機會引發氣爆。大家都大讚Kobe是今次事件的功臣，非常感謝牠拯救了整個社區。飼主欣慰地表示，希望藉此讓民眾認識到燃氣外洩的嚴重性，並且永遠相信毛孩的直覺和敏感度。

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