雪糕溝枇杷膏違法　馬來西亞下令停售

京都念慈菴川貝枇杷膏是歷史悠久的香港品牌，馬來西亞一間連鎖雪糕店推出川貝枇杷膏口味雪糕，引起民眾話題好奇表示躍躍欲試，不過，同時引起當地政府關切，經大馬的衞生部檢查後發現，該款雪糕含有傳統止咳藥物枇杷膏成份，下令連鎖店停售，業者也發聲明表示將停售該產品。

綜合報道，連鎖雪糕店Inside Scoop早前推出枇杷膏口味雪糕，除了引發許多民眾好奇，同時引起大馬政府關注，當地衛生部檢查後下令業者禁售這款雪糕，並表示枇杷膏在當地藥品監管局下註冊的傳統類別產品，可舒緩喉嚨痛和咳嗽，並且禁止孕婦服用。除此之外，業者販售該款雪糕時，也同時提供含有枇杷膏止咳藥的注射器，認為業者有責任確保所賣的食品符合當地食品法令和規定，因此要求下架該商品。