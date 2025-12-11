雷達照射事件 日改口：通報資訊不足 錄音證中方已知會訓練

事發在上周六，有關錄音顯示中國海軍101艦的人員在當日下午2時10分，以普通話和英語向日本海上自衛隊116艦表示，編隊將會按計劃組織艦載飛行訓練，日艦人員以英語透過無線電確認收到通報。於下午2時28分，101艦再次通報日方，編隊計劃組織艦載機飛行訓練，預計下午3時開始，持續約6小時，主要在航母以南區域。日艦再次確認收到通報。「玉淵譚天」的帖文提到，遼寧艦航母編隊當日下午發現兩架日本F-15戰機飛入中方提前告知的演訓海空域，與中方飛機最近距離不足50公里，而目前全球部分主流戰機的機載雷達對空探測距離都大於50公里。日方既然惡意進入中方演習區域，自動進入雷達搜尋範圍，自然可以感知到雷達搜尋訊號。

籲日盟友不要被帶節奏

小泉昨承認中方有事前通報，但無事先發出空中任務通告或船隻航行警告等慣常通知，告知訓練時間和地點。他強調無論有無事先通報，在有可能侵犯領空情況下，日軍機升空理所當然。外交部發言人郭嘉昆昨稱，日方此前聲稱沒有接到中方通報，現在又承認事先收到了中方的資訊，前後矛盾，顧左右而言他。日方還拒不解釋，在事先收到通報的情況下，為何執意派戰機擅自闖入中方演訓區域，抵近偵察滋擾，製造緊張事態，持續惡意炒作；日方是不是在故意轉移焦點，企圖誤導國際社會。另外，美國國務院發言人首次就雷達照射事件批評中國的行為不利地區與和平穩定。郭嘉昆表示，希望國際社會明辨是非，不要被日方蒙蔽。日本的盟友尤其要提高警惕，不被日方帶節奏。