雷達照射戰機事件 外交部：已當場駁回日方

中日外交爭拗擴大，日方周日指中國戰機用雷達照射日本戰機，外務省其後傳召中國駐日本大使吳江浩抗議。外交部發言人周日深夜回應雷達照射事件稱，事實真相十分清楚，日本戰機對中方正常軍事活動頻繁抵近偵察干擾才是最大的海空安全風險。中方不接受日方所謂交涉，已當場駁回，並在北京和東京分別提出反交涉。 央視報道，據中國駐日本大使館微信公眾號消息，吳江浩周日就日本自衛隊飛機滋擾中國海軍航母編隊訓練向日本外務事務次官船越健裕提出嚴正交涉和強烈抗議。吳江浩表示，日方不顧中方迄今反覆警示提醒，執意派自衛隊飛機多次抵近中國海軍訓練海空域滋擾，嚴重影響中方正常訓練，嚴重危及飛行安全。日方還倒打一耙，對外發布與事實完全不符的資訊，炒作誤導輿論，有關做法極其不負責任。中方嚴肅要求日方停止污衊抹黑，嚴格約束一線行動，防止類似事件再次發生。

外交部：誤導國際社會 完全是別有用心 有記者周日向外交部發問，關於日防衛大臣小泉進次郎周日凌晨召開臨時記者會，稱中國海軍航母遼寧艦搭載的殲-15戰機於12月6日下午，在位於沖繩本島東南的公海上空2次對日航空自衛隊F-15戰機實施斷續雷達照射，並將其定義為「超出航空器安全飛行所需範圍的危險行為」，還聲稱已向中方提出「強烈抗議」。發言人表示，中國軍隊已就該問題闡明了嚴正立場。事實真相十分清楚，日本戰機對中方正常軍事活動頻繁抵近偵察干擾才是最大的海空安全風險。中方不接受日方所謂交涉，已當場駁回，並在北京和東京分別提出反交涉。發言人指，當前形勢下，日方炒作所謂「雷達照射」問題，顛倒黑白、嫁禍於人，渲染緊張局勢，誤導國際社會，完全是別有用心。中方對此堅決反對，強烈敦促日方立即停止滋擾中方正常演訓活動的危險行為，停止一切不負責任的虛假炒作和政治操弄。 對於中方表示自衛隊飛機抵近滋擾，日本官房長官木原稔周一在記者會上表示，為避免日中之間發生意外衝突，「在兩國防務部門之間確保及時溝通極為重要」。木原又反駁稱「自衛隊在保持安全距離的情況下執行了任務，中方的指責不恰當。

麻生撐高市涉台言論 中方奉勸日方反思糾錯 另方面，在周一外交部例行記者會上，對於日本執政自民黨副總裁麻生太郎對日本首相高市早苗涉台言論的態度表示肯定，發言人郭嘉昆稱中方奉勸日方認認真真反思糾錯，不要在錯誤的道路上越走越遠。他指這位日本政客的言論反映出高市首相及其背後的日本右翼勢力仍在錯判形勢，不思悔改，對國內外批評聲音充耳不聞，對干涉他國內政、武力威脅他國的行徑輕描淡寫、顛倒黑白、罔顧是非，對國際法和國際關係基本準則沒有表現出起碼的尊重，妄圖通過挑動衝突對立，突破戰後國際秩序，為日本軍國主義招魂。亞洲鄰國和國際社會都應對此保持高度警惕。 郭嘉昆續說，「需要指出的是，這種把挑釁中國當作博取眼球、收割民意的行徑性質惡劣、非常危險。我們奉勸日方認認真真反思糾錯，老老實實撤回高市首相謬論，不要繼續玩火，不要在錯誤的道路上越走越遠。」