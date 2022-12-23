電力耗盡｜NASA火星探測器洞察號發放最後一張相片　網民喊爆「悼念」

美國太空總署(NASA)的火星探測器「洞察號」(InSight)，經過4年於火星偵測後，在美國東岸時間周三(21日)正式宣布退役。洞察號在退役前，回傳了最後一張火星相片，向世人告別，引來大批網民於社交平台發文「致敬」。

NASA洞察號探測器於2018年5月發射，經過半年飛行於同年11月順利登陸火星，洞察號進行任務將近1,500日，終於在周三(21日)正式宣告退役。NASA上載洞察號的一張火星照，以洞察號第一身表示：「我的電力真的太低了，這可能是我回傳的最後一張照片。不過請不要為我擔心，我在這裡的日子既有充實有成效又平靜。如果我可以繼續與我的團隊溝通，我會的，但我很快就要離開。感謝大家陪伴我。」NASA也發布聲明證實，洞察號已經失去動力，宣布洞察號正式退役。

網民上載 meme 圖向洞察號致敬告別 洞察號在2018年11月成功登陸火星，為人類一窺火星內部，期間，總共偵測到1,500多次火星震，還發現活動斷層帶和火星風，每天更提供火星天氣報告，亦讓人類得知火星比所知的更大更輕，其核心含有更多液體。洞察號在火星運作時間比預期超出728天，將近2年，為人類火星探測帶來大量資訊。洞察號的「道別」，引起大批網民的注意，更紛紛上載meme圖，以不捨的圖像跟洞察號致敬告別，至今有逾1萬個留言。