電動單車滑板車電池爆炸如6個手榴彈 英國釀8死婦睡房充電僅3分鐘奪命

電動單車和電動滑板車充電成為計時炸彈，關注團體指兩者充電爆炸引發的火警，在英國自2020年以來已造成8人死亡，最少190人受傷，以及一周造成最少6宗火警。上月法庭就一宗事故展開死因聆訊，一名婦人擔心電動單車電池放在廚房裡通宵充電不安全，將其帶到睡房充電，以為看著安全卻成為奪命陷阱，叉電僅3分鐘便爆炸起火，她跳樓逃生傷重死亡。專家指，電動單車和電動滑板車電池爆炸的威力相等於6個手榴彈，不要看輕。

電池爆炸｜睡房內充電 以為看著安全卻阻逃生

44歲死者Rebecca Downes和伴侶Patrick Ramsey在黑池市經營一間單車店，事故前不久才開始買賣電動單車和電動滑板車。據悉，一輛電動單車的鋰離子電池有問題，Ramsey找朋友修理後帶回家充電，萬料不到釀成憾事。起先電池放在廚房充電，但Downes兒時因家裡曾發生電線斷路火警，認為放在睡房裡充電較安全，他們可以看著。

Ramsey憶述稱，那個鋰離子電池像煙花爆開來，產生的碎片插入他們皮膚，整個睡房都是火焰和充滿毒霧。由於火勢阻擋了門口兩人無法離開，唯一出路是從2樓窗戶跳到30呎下的地面。Ramsey生還下來，有4名孩子的Downes卻傷重身亡。死因庭指，即使她沒有跳下地面，其六成身體燒傷也會導致她死亡。報道指，Downes一名14歲女兒當時正睡覺，幸27歲哥哥及時趕至救起睡衣已著火的她。