電動滑板車藏炸彈 俄核生化部隊司令遭炸死

美國前總統特朗普明年1月上台，令國際秩序重新洗牌，俄烏戰爭尤其受到關注。雙方加緊戰鬥搶佔優勢之際，俄羅斯周二驚傳軍方重要將領及宣傳喉舌基里洛夫(Igor Kirillov)在首都莫斯科遇襲身亡，是至今被殺最高級軍方人物。他是俄羅斯武裝部隊核子、化學和生物防護部隊司令，炸彈藏在一架放於其居住大樓外的電動滑板車內，他與一名助手當場炸死。有烏克蘭官員表示，是該國情報機關所為。俄方揚言會報復。

事發在周二早上，圖片可見基里洛夫躺在地下，頭部下方有一灘血，助手則倒斃在不遠處，大廈玻璃門和外牆炸毀。俄羅斯傳媒引述調查報告稱，裝在電動滑板車的炸彈大約有300克TNT炸藥，並遙控引爆。網傳片段顯示，兩名男子踏出大樓步往一輛汽車時發生巨大爆炸，兩人躺在行人路上。俄羅斯當局將事件定調為恐怖襲擊。俄羅斯安全委員會副主席、前總統梅德韋傑夫揚言，因基里洛夫被殺，烏克蘭軍方及政治領袖面對隨時的報復。

基里洛夫

遇弒前遭烏控告下令使用化武 基里洛夫領導的部隊除了保護俄軍免受生化襲擊，也向敵軍使用武器造成傷亡。遇襲前一天，烏克蘭國家安全局在他缺席聆訊下，控告他下令使用被禁用的化學武器；該局紀錄指，自俄軍2022年2月全面入侵烏克蘭起，他們在戰場動用化武逾4,800次。美國國務院則指俄軍曾對烏軍使用窒息劑三氯硝基甲烷(俗稱氯化苦、chloropicrin)。俄羅斯予以否認，反指烏方使用毒劑。54歲的基里洛夫被形容是徹頭徹尾的愛國者，聲稱為真相而戰，揭露西方「罪行」；常指控烏方和西方但並無提出證據，包括美國在烏建立生物武器研究室。