電子門鎖失靈　大馬女嫌開鎖貴奇招上樓令網民佩服(有片)

馬來西亞一名女子，因為家門的電子鎖突然故障，備用鎖匙又放置於屋內，考量破門以及後續的維修費用很昂貴後，覺得實在不太划算，結果見到地面有進行砍樹作業的工人，故支付500元令吉，租用高空工作升降台把她載回位在4樓的住家，事後她在社交平台分享片段，更直言「很爽」，加上她在過程中不斷和他人打招呼毫不畏高，令不少網民大表佩服。

綜合報道，事發於21日下午2點多， 40歲的女子Tammy Kin Nee家中大門的電子鎖突然故障，備用鑰匙則在屋內，無法回家。她諮詢專業人士後，被告知需要破門，人工費大約為800元令吉（折合約1,320港元），之後需要安裝新門，以及更換新電子鎖，合共至少花費3,000元令吉（折合約4,950港元）。Tammy考慮過後覺得破門不太划算，又剛好看見有人在路邊使用高空作業車正在修樹，靈機一觸便支付500元令吉（折合約825港元）向對方借用升降台，把她載到她4樓的家，加上露台窗口剛好沒有鎖上，最終成功返回屋內。