電子門鎖失靈　大馬女嫌開鎖貴奇招上樓令網民佩服(有片)

馬來西亞一名女子，因為家門的電子鎖突然故障，備用鎖匙又放置於屋內，考量破門以及後續的維修費用很昂貴後，覺得實在不太划算，結果見到地面有進行砍樹作業的工人，故支付500元令吉，租用高空工作升降台把她載回位在4樓的住家，事後她在社交平台分享片段，更直言「很爽」，加上她在過程中不斷和他人打招呼毫不畏高，令不少網民大表佩服。
綜合報道，事發於21日下午2點多， 40歲的女子Tammy Kin Nee家中大門的電子鎖突然故障，備用鑰匙則在屋內，無法回家。她諮詢專業人士後，被告知需要破門，人工費大約為800元令吉（折合約1,320港元），之後需要安裝新門，以及更換新電子鎖，合共至少花費3,000元令吉（折合約4,950港元）。Tammy考慮過後覺得破門不太划算，又剛好看見有人在路邊使用高空作業車正在修樹，靈機一觸便支付500元令吉（折合約825港元）向對方借用升降台，把她載到她4樓的家，加上露台窗口剛好沒有鎖上，最終成功返回屋內。
網民：沒有綁安全繩和戴安全帽恐被檢控
Tammy事後在社交平台分享當時影片指：「2024年應該我最X了，電子鎖不能開，專家說要破門，我跟他說不用，我找吊車吊我進去屋裡」，並標籤「第一次坐吊車」、「很爽一下」、「改天就這樣回家」。影片中，她站在升降台被緩緩升起，中途不忘向旁人打招呼，看上去完全不害怕，影片結尾見她多次指示工作人員調整位置，最終順利從升降台跨進家中的露台，成功返回室內。
網民看過影片後都對她表示佩服，又大讚這個「上樓」新方法「超強，省一大筆」、「妳的膽子真大」、「還是妳厲害，沒有叫消防員幫妳破窗而進？」，又笑稱「沒拿咪高風吊上去順便唱兩首？」不過，也有留言關注安全和私隱問題：「這個影片如果給CIDB（馬來西亞國家建築工業發展局）的人看到就糟糕了，沒有綁安全繩和戴安全帽」，但Tammy則似乎滿不在乎的回應「無所謂」。