熱門搜尋:
機管局債券 美斯訪香港 盛勁為 23條立法 垃圾徵費 Twins演唱會2024 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-02-01 12:09:00

電子門鎖失靈　大馬女嫌開鎖貴奇招上樓令網民佩服(有片)

分享：
電子門鎖失靈，大馬女嫌開鎖貴奇招上樓令網民佩服。(FB)

電子門鎖失靈，大馬女嫌開鎖貴奇招上樓令網民佩服。(FB)

馬來西亞一名女子，因為家門的電子鎖突然故障，備用鎖匙又放置於屋內，考量破門以及後續的維修費用很昂貴後，覺得實在不太划算，結果見到地面有進行砍樹作業的工人，故支付500元令吉，租用高空工作升降台把她載回位在4樓的住家，事後她在社交平台分享片段，更直言「很爽」，加上她在過程中不斷和他人打招呼毫不畏高，令不少網民大表佩服。

綜合報道，事發於21日下午2點多， 40歲的女子Tammy Kin Nee家中大門的電子鎖突然故障，備用鑰匙則在屋內，無法回家。她諮詢專業人士後，被告知需要破門，人工費大約為800元令吉（折合約1,320港元），之後需要安裝新門，以及更換新電子鎖，合共至少花費3,000元令吉（折合約4,950港元）。Tammy考慮過後覺得破門不太划算，又剛好看見有人在路邊使用高空作業車正在修樹，靈機一觸便支付500元令吉（折合約825港元）向對方借用升降台，把她載到她4樓的家，加上露台窗口剛好沒有鎖上，最終成功返回屋內。

影片中，她站在升降台被緩緩升起，中途不忘向旁人打招呼，看上去完全不害怕。(FB) 影片中，她站在升降台被緩緩升起，中途不忘向旁人打招呼，看上去完全不害怕。(FB) 影片中，她站在升降台被緩緩升起，中途不忘向旁人打招呼，看上去完全不害怕。(FB) 影片結尾見她多次指示工作人員調整位置，最終順利從升降台跨進家中的露台。(FB)

網民：沒有綁安全繩和戴安全帽恐被檢控

Tammy事後在社交平台分享當時影片指：「2024年應該我最X了，電子鎖不能開，專家說要破門，我跟他說不用，我找吊車吊我進去屋裡」，並標籤「第一次坐吊車」、「很爽一下」、「改天就這樣回家」。影片中，她站在升降台被緩緩升起，中途不忘向旁人打招呼，看上去完全不害怕，影片結尾見她多次指示工作人員調整位置，最終順利從升降台跨進家中的露台，成功返回室內。

網民看過影片後都對她表示佩服，又大讚這個「上樓」新方法「超強，省一大筆」、「妳的膽子真大」、「還是妳厲害，沒有叫消防員幫妳破窗而進？」，又笑稱「沒拿咪高風吊上去順便唱兩首？」不過，也有留言關注安全和私隱問題：「這個影片如果給CIDB（馬來西亞國家建築工業發展局）的人看到就糟糕了，沒有綁安全繩和戴安全帽」，但Tammy則似乎滿不在乎的回應「無所謂」。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受