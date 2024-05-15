電影情節｜法國毒犯押往法庭遭槍手劫走釀2死3傷 連續兩天大規模緝捕(有片)

法國巴黎鄰近周二發生猶如電影情節的劫犯事件，一名捲入綁架殺人案的毒犯押送往法庭時，數名槍手駕車堵截囚犯車，並開槍搶犯，其中一人手持步槍，造成獄警2死3傷。搶犯事件震驚全國，當局出動200名憲兵大規模緝捕，於各處設檢查站，周三進入第二天仍未有人落網。總統馬克龍表示，「盡全力緝捕兇徒歸案。」
法國劫犯｜槍手駕車迎頭攔下囚車
案發地點為法國西北部諾曼第地區的盧昂市，事發於當地周二早上11時，其他汽車的車cam片段可見運送囚犯的小巴剛駛過收費亭向前慢駛，另一輛警車於後面跟隨護送，一輛黑色私家車突然迎頭駛至小巴前方，截停兩輛獄警車，槍手快速下車開槍掃射。另一片段則見一輛汽車的玻璃窗被子彈擊碎，鏡頭前兩名槍手其中一人舉起步槍指向前方。報道指，槍手向獄警開槍後搶走正押解往法庭的犯人Mohamed Amra。
法國劫犯｜囚犯母親和律師均感震驚
Amra綽號The Fly、30歲，是監獄常客，有13次定罪紀錄，首次被定罪在15歲，所犯的多數屬輕微罪行，包括無牌駕駛、打劫和逃避警員攔截等。他本月10日被判盜竊罪成，同時正被馬賽檢方控告涉嫌綁架致有人死亡，後者與一宗販毒案有關。Amra被列為危險犯人，須「第三級護送」，即由5名獄警押解。Amra代表律師稱，他數日前試圖鋸斷監獄的鐵枝越獄，未有想過會發生這樣不可寬恕的暴力劫獄事件。Amra母親則表示，事前毫無跡象，兒子甚麼也沒有說。
法國劫犯｜遭轟斃警員留下懷孕5個月妻子
警方事後於不同地點發現兩輛槍手用來逃逸的汽車，惟已被焚毀。當局表示，其中一名被殺警員留下妻子和兩名孖生孩子，他們兩天後慶祝21歲生日，豈料父親遇害。另一死者34歲，妻子懷孕5個月。另3名受傷獄警，年齡分別48歲、52歲和55歲。