電影情節｜法國毒犯押往法庭遭槍手劫走釀2死3傷 連續兩天大規模緝捕(有片)

法國巴黎鄰近周二發生猶如電影情節的劫犯事件，一名捲入綁架殺人案的毒犯押送往法庭時，數名槍手駕車堵截囚犯車，並開槍搶犯，其中一人手持步槍，造成獄警2死3傷。搶犯事件震驚全國，當局出動200名憲兵大規模緝捕，於各處設檢查站，周三進入第二天仍未有人落網。總統馬克龍表示，「盡全力緝捕兇徒歸案。」

法國劫犯｜槍手駕車迎頭攔下囚車

案發地點為法國西北部諾曼第地區的盧昂市，事發於當地周二早上11時，其他汽車的車cam片段可見運送囚犯的小巴剛駛過收費亭向前慢駛，另一輛警車於後面跟隨護送，一輛黑色私家車突然迎頭駛至小巴前方，截停兩輛獄警車，槍手快速下車開槍掃射。另一片段則見一輛汽車的玻璃窗被子彈擊碎，鏡頭前兩名槍手其中一人舉起步槍指向前方。報道指，槍手向獄警開槍後搶走正押解往法庭的犯人Mohamed Amra。