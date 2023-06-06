電梯檢查員突死亡　疑與熊本女子離奇伏屍案有關

日本熊本市在上月底發生一宗離奇命案，警方至今未查出疑兇，而在今日（6日）證實一名電梯檢查員工，在事發後亦死亡，警察正調查兩宗案件的關連。
在5月29日的夜晚，警察在熊本市的一個商住大廈的7樓，發現一名29歲女子辰島亞里沙伏屍在內，當時辰島的屍體被大量的布包裹着。警方驗屍後，證實辰島是死於窒息，並且在身上沒發現其他的傷痕。調查指，涉案的單位是一個空置單位，在之前曾經是一間卡拉OK，然而對於辰島是如何前往該大廈，以及究竟誰是兇手，警員全無頭緒。
案發前有可疑工作服男子出現
日本媒體報道指，辰島在熊本只當兼職工作，在案發前的一日的凌晨，她兼職下班後，向同居男友發訊息表示正回家，然而辰島之後失蹤。案發大廈的住戶指，在發現辰島前，曾聽到有女子的尖叫聲。而涉事大廈有兩部電梯，一部只到大廈的6樓或以下，而另一部前往大廈7至8樓，但因為樓層商戶已遷出，平常沒有啟用，要前往7樓就需要走緊急樓梯。不過在案發前，有人表現曾見到一個穿上疑似電梯檢查員工作服的可疑男子在電梯前。警方當時表示，在調查附近的閉路電視尋找可疑人物。
在今日，日本媒體報道調查人員指，負責檢查涉事大廈電梯的公司，其中一位曾在包括該大廈在內的周邊工作的一名男性員工，在事件後亦已經死亡。調查人員表示在調查兩件事是否有所關連。