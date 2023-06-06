電梯檢查員突死亡　疑與熊本女子離奇伏屍案有關

日本熊本市在上月底發生一宗離奇命案，警方至今未查出疑兇，而在今日（6日）證實一名電梯檢查員工，在事發後亦死亡，警察正調查兩宗案件的關連。

在5月29日的夜晚，警察在熊本市的一個商住大廈的7樓，發現一名29歲女子辰島亞里沙伏屍在內，當時辰島的屍體被大量的布包裹着。警方驗屍後，證實辰島是死於窒息，並且在身上沒發現其他的傷痕。調查指，涉案的單位是一個空置單位，在之前曾經是一間卡拉OK，然而對於辰島是如何前往該大廈，以及究竟誰是兇手，警員全無頭緒。