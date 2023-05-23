電槍擊暈95歲老婦　澳洲警察終被停職

95歲的老婦Clare Nowland在上周三（17日）的凌晨，被傳召到護老院的警員，以電槍制伏而導致重傷。事件引起當地社會的不滿。新南威爾士州警方在周二才發聲明，表示涉事的33歲警員已被停職，但仍獲發薪金。警方就指，當時老婦在護老院內手持一把牛扒刀的「武器」，當她緩慢走近警員時，警員才使用電槍將其制伏。在上周五（19日）當地助理警務處長指「她要助行架，但她也有刀」。

老婦嚴重腦出血

老婦在意外中撞傷頭部，並且出現頭骨的骨折，而且有嚴重的腦出血。新南威爾士州社區組織就強烈批評警員的做法，並認為警隊應該有更佳的培訓警員處理有關事件。老婦家人的朋友表示：「她的家人非常震驚，他們覺得很困惑，整個社區都覺得很憤怒。這為何會發生？如何去解釋這種程度的武力？這事很荒謬。」

老婦的家人在周一（22日）發聲明，感謝人們的支持及祝福，但希望在「擔心及失望的時間」保持私隱。當地的警方就表示，會就事件以兇殺案，對警員及護老院的職員進行調查。警方指：「沒有警員，我們沒有一人可以在法律之上。我們的所有行為也將從刑事罪行的觀點受到嚴謹的審查。」