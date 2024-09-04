電池有過熱起火危險　寶馬召回14萬輛電動版Mini Cooper

德國知名車廠BMW正式宣佈，將對全球範圍進行召回，此次被點名的是熱銷車型Mini Cooper SE，也就是新推出的電動車版本。綜合報道，BMW之所以召回，主要是發現該車款的電池有設計瑕疵，無論是行駛期間或平常停放狀態，都可能造成電池過熱，而存在過熱起火的危險性。
車廠的召回通知顯示，此次大規模召回，最多將有超過14萬輛Mini Cooper SE受影響，其中BMW的本土大本營德國，則大約有3.9萬輛Mini Cooper SE被召回維修。BMW表示，車輛軟件提供診斷功能，有助察覺電池失靈並警示駕駛者。如果車主收到警示，應立即前往經銷商處理。
BMW：電池問題未有引發事故
車廠表示，前述提及的電池瑕疵，於2023 年 10 月獲悉首宗，今年 1 月在德國發生第二宗，至今為止並未發現實際的事故或傷亡事故。據市場調查公司JATO Dynamics指出，在歐洲EV市場上，2024年7月份BMW銷售量較去年同月暴增35%至1.48萬架，月銷售量為史上首度超越電動車龍頭Tesla。Tesla於7月歐洲EV銷量萎縮16%至1.45萬、比BMW少了約300架，數據反映原先落後給EV專業車廠的老牌車廠在歐洲EV市場上取得成功。