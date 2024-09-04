電池有過熱起火危險　寶馬召回14萬輛電動版Mini Cooper

德國知名車廠BMW正式宣佈，將對全球範圍進行召回，此次被點名的是熱銷車型Mini Cooper SE，也就是新推出的電動車版本。綜合報道，BMW之所以召回，主要是發現該車款的電池有設計瑕疵，無論是行駛期間或平常停放狀態，都可能造成電池過熱，而存在過熱起火的危險性。

車廠的召回通知顯示，此次大規模召回，最多將有超過14萬輛Mini Cooper SE受影響，其中BMW的本土大本營德國，則大約有3.9萬輛Mini Cooper SE被召回維修。BMW表示，車輛軟件提供診斷功能，有助察覺電池失靈並警示駕駛者。如果車主收到警示，應立即前往經銷商處理。