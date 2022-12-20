電玩《要塞英雄》開發商涉侵犯兒童私隱誘導非理性消費 遭罰5.2億美元

報道指，Epic被發現蓄意針對《要塞英雄》「要塞英雄」遊戲的13歲以下玩家，並讓兒童在聊天室中受到騷擾和創傷。

路透社報道，Epic Games因違反《兒童私隱法》須支付創紀錄的2.75億美元(約21.45億港元)罰款，亦須加強對年輕人的預設私隱設定。

美國人氣電玩遊戲《要塞英雄》(Fortnite)開發商Epic Games周一在訴訟中同意，為涉《違反兒童私隱法》以及誘導未成年及成年人士不自覺地線上購買，向美國聯邦貿易委員(US Federal Trade Commission)會支付5.2億美元(約40.56億港元)。

今後兒童須徵得家長同意才可用 聊天室

聯邦貿易委員會表示，Epic不僅知道有許多兒童在玩《要塞英雄》，還未經家長同意下違法收集兒童的資訊。委員會說：「Epic知道特定『要塞英雄』玩家未滿13歲，卻未採取行動以遵守(美國法例)。」

委員會也指控Epic把聊天室預設為允許兒童和青少年能與陌生人一同上線，讓他們有可能遭到騷擾。Epic同意為此支付2.75億美元，往後除非徵得家長同意，13歲以下玩家被禁啟用聊天室。

Epic發聲明表示，該公司接受和解協議是因為希望站在保護消費者的最前線，並為玩家提供最佳體驗；並指公司早前在違規後已做出各項改變，以符合玩家和主管機關的期望，而聯邦貿易委員會在指控中提到的做法，並非《要塞英雄》目前的運作方式。