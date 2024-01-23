電纜垂落斷電 日本3條新幹線大規模停駛 逾300乘客行路軌疏散(有片)

日本3條新幹線周二(23日)因停電導致大規模停駛，正值早上繁忙時間，東京、仙台等多個車站擠滿人潮，其中4列列車行駛途中斷電，被迫停在站與站之間，逾300名乘客徒步行路軌疏散。JR東日本公司表示，上野站到埼玉縣大宮站間一條架空電纜垂落導致停電並影響列車行駛，修復需時，部分路段周二全日停駛，暫未知周三能否恢復，工程人員正盡全力搶修。

JR東日本公司表示，上午9時58分左右，東北、北陸及上越新幹線停電，工程人發現在上野站到大宮站間往東京方向一條架空電纜垂落影響列車行駛。事故導致4列列車停在站與站之間，其中北陸新幹線一列從金澤站開往東京站的列車上359名乘客，直至下午1時許被安排疏散，乘客一個接一個在車廂從梯子走落路軌，再步行至最近的車站，有人被消防員揹下車。