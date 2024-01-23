電纜垂落斷電 日本3條新幹線大規模停駛 逾300乘客行路軌疏散(有片)

日本3條新幹線周二(23日)因停電導致大規模停駛，正值早上繁忙時間，東京、仙台等多個車站擠滿人潮，其中4列列車行駛途中斷電，被迫停在站與站之間，逾300名乘客徒步行路軌疏散。JR東日本公司表示，上野站到埼玉縣大宮站間一條架空電纜垂落導致停電並影響列車行駛，修復需時，部分路段周二全日停駛，暫未知周三能否恢復，工程人員正盡全力搶修。
JR東日本公司表示，上午9時58分左右，東北、北陸及上越新幹線停電，工程人發現在上野站到大宮站間往東京方向一條架空電纜垂落影響列車行駛。事故導致4列列車停在站與站之間，其中北陸新幹線一列從金澤站開往東京站的列車上359名乘客，直至下午1時許被安排疏散，乘客一個接一個在車廂從梯子走落路軌，再步行至最近的車站，有人被消防員揹下車。
乘客冷靜
有乘客說，10時後經過大宮站不久後，突然聽到砰一聲，列車就停下，車廂有廣播，乘客都很冷靜。另有乘客說，當時聽到很大聲響，因為不久前才剛經歷石川縣地震，以為是地震。有乘客目睹車廂有東西掉落，車窗出現裂痕。另外3列停駛列車事後被移動至上野站。
部分路段全日停駛
儘管列車供電已恢復，但電纜搶修需時，東北新幹線東京站與仙台站間、北陸新幹線東京站與高崎站間以及上越新幹線東京站與高崎站間雙向的列車周二全日停駛。
另外，下午3時許，一列停靠在埼玉市的新幹線列車搶修期間疑爆炸起火，兩名員工疑觸電受傷，清醒送院。