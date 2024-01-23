熱門搜尋:
垃圾徵費 保暖方法 Twins演唱會2024 香港足球 機管局債券 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 深圳Costco 綠置居2023 日本地震 姜濤 薈鳴 山姆超市 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 御半山 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-01-23 19:42:43

電纜垂落斷電 日本3條新幹線大規模停駛 逾300乘客行路軌疏散(有片)

分享：
NHK報道，一條架空電纜垂落導致停電，令新幹線列車大規模停駛。(互聯網)

NHK報道，一條架空電纜垂落導致停電，令新幹線列車大規模停駛。(互聯網)

日本3條新幹線周二(23)因停電導致大規模停駛，正值早上繁忙時間，東京、仙台等多個車站擠滿人潮，其中4列列車行駛途中斷電，被迫停在站與站之間，逾300名乘客徒步行路軌疏散。JR東日本公司表示，上野站到埼玉縣大宮站間一條架空電纜垂落導致停電並影響列車行駛，修復需時，部分路段周二全日停駛，暫未知周三能否恢復，工程人員正盡全力搶修。

JR東日本公司表示，上午958分左右，東北、北陸及上越新幹線停電，工程人發現在上野站到大宮站間往東京方向一條架空電纜垂落影響列車行駛。事故導致4列列車停在站與站之間，其中北陸新幹線一列從金澤站開往東京站的列車上359名乘客，直至下午1時許被安排疏散，乘客一個接一個在車廂從梯子走落路軌，再步行至最近的車站，有人被消防員揹下車。

乘客冷靜

有乘客說，10時後經過大宮站不久後，突然聽到砰一聲，列車就停下，車廂有廣播，乘客都很冷靜。另有乘客說，當時聽到很大聲響，因為不久前才剛經歷石川縣地震，以為是地震。有乘客目睹車廂有東西掉落，車窗出現裂痕。另外3列停駛列車事後被移動至上野站。

列車半路停駛，乘客沿路軌步行至附近車站。(互聯網) 列車半路停駛，工程人員搶修。(互聯網) 仙台站早上擠滿乘客。(互聯網) 新潟站列車停駛告示。(互聯網) NHK報道，一條架空電纜垂落導致停電，令新幹線列車大規模停駛。(互聯網) 列車停在站與站之間。(互聯網) 日本3條新幹線大規模停駛。(互聯網)

部分路段全日停駛

儘管列車供電已恢復，但電纜搶修需時，東北新幹線東京站與仙台站間、北陸新幹線東京站與高崎站間以及上越新幹線東京站與高崎站間雙向的列車周二全日停駛。

Ad Block

另外，下午3時許，一列停靠在埼玉市的新幹線列車搶修期間疑爆炸起火，兩名員工疑觸電受傷，清醒送院。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受