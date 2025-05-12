電纜驚變奪命索　鐵騎士秒被斬首頭顱滾地(慎入/有片)

南美洲國家哥倫比亞日前發生一宗駭人車禍，一名駕駛電單車的鐵騎士行駛在路上，突然被一條斷落的電纜擊中，導致他的頸部當場被斬斷，整個頭顱連同頭盔滾在地上，路旁途人目擊整個過程，嚇得呆在原地。

綜合報道，事發於上周四(8日)上午7時許，當時一輛貨櫃車行駛在桑坦德省布卡拉曼加時，貨櫃意外將一條電纜扯斷，電纜隨即往對面線車道甩過去，重擊28歲男鐵騎士Gutiérrez Valderrama。