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國際
2025-05-12 14:15:00

電纜驚變奪命索　鐵騎士秒被斬首頭顱滾地(慎入/有片)

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電纜驚變奪命索，鐵騎士秒被斬首頭顱滾地。(X)

電纜驚變奪命索，鐵騎士秒被斬首頭顱滾地。(X)

南美洲國家哥倫比亞日前發生一宗駭人車禍，一名駕駛電單車的鐵騎士行駛在路上，突然被一條斷落的電纜擊中，導致他的頸部當場被斬斷，整個頭顱連同頭盔滾在地上，路旁途人目擊整個過程，嚇得呆在原地。

綜合報道，事發於上周四(8)上午7時許，當時一輛貨櫃車行駛在桑坦德省布卡拉曼加時，貨櫃意外將一條電纜扯斷，電纜隨即往對面線車道甩過去，重擊28歲男鐵騎士Gutiérrez Valderrama

貨櫃意外將一條電纜扯斷，電纜隨即往對面線車道甩過去。(X) 由於回力過大，事主的頸部瞬間被電纜線纏繞並「斬首」。(X) 由於回力過大，事主的頸部瞬間被電纜線纏繞並「斬首」。(X) 路旁途人目擊整個過程，嚇得呆在原地。(X)

調查人員將釐清貨櫃車司機和電線公司的責任

道路監察畫面顯示，由於回力過大，Valderrama的頸部瞬間被電纜線纏繞並「斬首」，他的頭顱連同頭盔當場掉落滾在路上，其身軀直接摔在地上，電單車在馬路上滑行一段距離。當地交通部門及總檢察長辦公室正在調查此案，以查明事故具體情況。警方透露，死者的遺體將等待刑事勘查人員到達後，再轉移至法醫組，以釐清貨櫃車司機和電線公司的責任。

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