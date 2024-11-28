電視台裁員300人 泰國主播直播時手機收通知 手震讀通知（有片）

泰國《第3電視台》兩名男女主播，在新聞直播時突然收到公司的通知信，表示將大裁員300人，會以電子郵件通知。兩名主播在直播時拿起手機查看，還說「若有我的名字，是不是現在就要離開？」
泰國的《第3電視台》在11月26日突然宣布要裁員300人，電視台節目《本日焦點》的男主播Kai Phasit及女主播Toon Parinda在新聞直播時，兩人不約而同拿起手機。
男主播感嘆︰讓人沒辦法正常工作
Kai Phasit百感交集唸出公司所發出的通知信，「各位同仁，謹此通知，今日下午5點後，人力資源部將向部分需參與結構調整（即裁員）計劃的員工發送相關郵件，感謝大家。」Kai Phasit讀完訊息深深嘆了一大口氣，「為甚麼事情會變成這樣？真的讓人沒辦法正常工作。」
男女主播暫保住飯碗
而女主播Toon Parinda則不安表示，「我很猶豫到底要不要現在去查看電郵，若真的看到我的名字在名單上，現在就要離開嗎？」她提到幾波裁員都讓她印象深刻，而這次更令人沮喪。
結果兩名主播都保住工作，Kai Phasit日前在Instagram的限時動態上表示沒有收到電郵通知，證實不在裁員名單之列。據悉，《第3電視台》屬於較小的媒體機構，由泰國傳媒（MCOT）和曼谷娛樂公司（BEC World）共同擁有。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章