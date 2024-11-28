電視台裁員300人 泰國主播直播時手機收通知 手震讀通知（有片）

泰國《第3電視台》兩名男女主播，在新聞直播時突然收到公司的通知信，表示將大裁員300人，會以電子郵件通知。兩名主播在直播時拿起手機查看，還說「若有我的名字，是不是現在就要離開？」

泰國的《第3電視台》在11月26日突然宣布要裁員300人，電視台節目《本日焦點》的男主播Kai Phasit及女主播Toon Parinda在新聞直播時，兩人不約而同拿起手機。