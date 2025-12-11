電視台訪問節目直播期間　嘉賓突然低頭猝死(有片)

猝死幾乎是無法預測，往往在沒有明顯症狀或僅有輕微警號後最快數分鐘就能奪走生命。多明尼加日前就有電視台的直播節目中，一名嘉賓前一秒還在鏡頭前正襟危坐，下一秒在無預警下猝死當場。
綜合報道，事發於當地3日早上，電視台El Café de Diario 55的晨間直播節目，請來51歲運輸業界人士Mario Ureña為嘉賓，就多明尼加交通運輸發展政策議題發表觀點。網上的片段顯示，當時另一名嘉賓正在發言，旁邊戴著鴨舌帽的Mario輕輕低頭地聆聽，期間有移動指頭，亦有輕微點頭回應講者，但Mario突然全身一軟，低頭並向旁微微側倒，手上資料散落一地，就像瞬間入睡一樣，令場內各人一陣驚呆。
初步相信死於突發心臟病
報道指，電視台緊急中斷直播，工作人員上前查看情況，並隨即將Mario送院搶救，可惜他最終被證實不治，初步相信，Mario是因為突發心臟病身亡。Mario是當地一名知名人物，經常扮演運輸交通調解衝突的角色；他同時亦經常推廣多明尼加的旅遊及美食而聞名。
警告：影片或會令人情緒不安
📺🇩🇴 Promotor turístico fallece en vivo en televisión dominicana— RT en Español (@ActualidadRT) December 3, 2025
El comunicador y promotor turístico Mario Ureña falleció este 3 de diciembre en plena transmisión en vivo en la televisión dominicana tras sufrir un paro cardíaco pic.twitter.com/iBN6oII4JA