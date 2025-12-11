熱門搜尋:
大埔宏福苑五級火 網上熱話 聖誕2025 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-12-11 14:15:00

電視台訪問節目直播期間　嘉賓突然低頭猝死(有片)

分享：
電視台訪問節目直播中，嘉賓突然低頭就猝死。(X)

電視台訪問節目直播中，嘉賓突然低頭就猝死。(X)

猝死幾乎是無法預測，往往在沒有明顯症狀或僅有輕微警號後最快數分鐘就能奪走生命。多明尼加日前就有電視台的直播節目中，一名嘉賓前一秒還在鏡頭前正襟危坐，下一秒在無預警下猝死當場。

綜合報道，事發於當地3日早上，電視台El Café de Diario 55的晨間直播節目，請來51歲運輸業界人士Mario Ureña為嘉賓，就多明尼加交通運輸發展政策議題發表觀點。網上的片段顯示，當時另一名嘉賓正在發言，旁邊戴著鴨舌帽的Mario輕輕低頭地聆聽，期間有移動指頭，亦有輕微點頭回應講者，但Mario突然全身一軟，低頭並向旁微微側倒，手上資料散落一地，就像瞬間入睡一樣，令場內各人一陣驚呆。

adblk5
報道指，電視台緊急中斷直播，工作人員上前查看情況，並隨即將Mario送院搶救。(X) 報道指，電視台緊急中斷直播，工作人員上前查看情況，並隨即將Mario送院搶救。(X)

初步相信死於突發心臟病

報道指，電視台緊急中斷直播，工作人員上前查看情況，並隨即將Mario送院搶救，可惜他最終被證實不治，初步相信，Mario是因為突發心臟病身亡。Mario是當地一名知名人物，經常扮演運輸交通調解衝突的角色；他同時亦經常推廣多明尼加的旅遊及美食而聞名。

警告：影片或會令人情緒不安

ADVERTISEMENT

👇登記送Uniqlo聖誕暖「粒粒」保溫杯👇

ad

 
 