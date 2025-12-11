電視台訪問節目直播期間　嘉賓突然低頭猝死(有片)

猝死幾乎是無法預測，往往在沒有明顯症狀或僅有輕微警號後最快數分鐘就能奪走生命。多明尼加日前就有電視台的直播節目中，一名嘉賓前一秒還在鏡頭前正襟危坐，下一秒在無預警下猝死當場。

綜合報道，事發於當地3日早上，電視台El Café de Diario 55的晨間直播節目，請來51歲運輸業界人士Mario Ureña為嘉賓，就多明尼加交通運輸發展政策議題發表觀點。網上的片段顯示，當時另一名嘉賓正在發言，旁邊戴著鴨舌帽的Mario輕輕低頭地聆聽，期間有移動指頭，亦有輕微點頭回應講者，但Mario突然全身一軟，低頭並向旁微微側倒，手上資料散落一地，就像瞬間入睡一樣，令場內各人一陣驚呆。