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國際
2023-12-08 10:45:59

電話騙案｜緬北園區倖存者：「工作」不達標遭割舌剁指　拍受虐片勒索家人後仍被賣器官

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緬北電騙園區倖存者：「工作」不達標恐遭割舌剁指　拍受虐片勒索家人後仍被賣器官

緬甸北部與中國雲南接壤，地處偏遠山區，有多種武裝力量駐紮，儼然成了「國中之國」，成了三不管地帶。為了獲得大量金錢利益，緬北成了人們口中聞風喪膽的金三角地帶，色情賭博產業遍地開花。近年來更因電訊詐騙犯罪活動的氾濫，也讓緬北成了讓人聞之色變的犯罪之城。

為了增加人手，這些詐騙據點，透過招募人手等手段，將打工人員賣到緬北，從此與家鄉親人失聯；還利用給予高額薪金工作的騙局，將一些不瞭解情況的人員騙到緬北，通過嚴密看管、施加鐐銬等手段要求其從事電訊詐騙活動，甚至對不聽話的還用綁架、虐待的影片為要脅，向其家人索要贖金。

收到贖款也不會輕易放人

據《鳳凰電視》報道，倖存者進一步透露，被拐進詐騙園區後，詐騙集團會定下詐騙金額目標，若沒有完成指定工作量，或者沒有達到本月的詐騙額，將面臨嚴酷懲罰。例如生吃豬肉、喝生血，甚至會剁手指、割舌頭、割耳朵、砸手和砸腳等，讓人生不如死。

就算達成詐騙目標，詐騙集團也不會輕易放過你，他們會用生命作為要脅，逼迫你的親戚朋友匯款過去。最離譜的是，就算詐騙集團收到贖款，也不會輕易放人。因為你還有最後的利用價值．就是販賣你所有的器官、或當血奴，賣給當地的器官販賣組織。

內媒爆料，即便達到詐騙目標金額，仍可能被賣器官。（圖／翻攝央視）

超過10萬外國公民被誘騙至當地

據《BBC》報道，估計有超過10萬外國公民被引誘到了緬北老街的電詐中心，當中很多是中國人。他們實際上被困在這裏，被迫長時間工作，參與網上詐騙。

在緬北地區，不但增加了從事電訊詐騙活動的人員，詐騙方式更加多樣化，開發了刷卡獲紅利、及彩券兌獎等多種形式，矇騙那些有發財夢但防騙意識非常淡薄的人們，最後將詐騙資金通過網絡迅速轉到國外帳戶，導致難以追回，為受害者造成巨大損失。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖）

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