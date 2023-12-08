電話騙案｜緬北園區倖存者：專用微信抖音騙中國人　40至50歲女性最易動情上當

緬北詐騙的主要手法是利用網絡賭博誘騙下注、及「殺豬盤」假扮俊男誘拐熟女投資。據悉，截至2023年為止，聚集在緬甸地區從事電訊詐騙的人數已達數十萬，詐騙園區達1000個，被迫行騙者和受害被騙者相當一部分都是中國人。
據《鳳凰秀》網站報道，一名從緬北死裡逃生的倖存者小羅，揭露詐騙園區的犯罪內幕：「在緬北的工業園區，基本上就幹兩件事．一是網絡賭場，一個是詐騙。」他指出，緬北的詐騙園區，大多進行封閉式管理，他們每天從早上10點工作到晚上10點，主要進行「時時彩」和「殺豬盤」。
微信群組內10多人聯手哄下注
小羅說，所謂的「時時彩」，就是每隔10分鐘開獎一次的賭博方式，他們會在網上到處尋找中國賭徒參與這種遊戲。通常將對方拉到一個微信群組裏，有10幾個工作人員同時在裏面演戲，煽動賭徒下注，博彩總部大多聚集在小勐拉（緬甸撣邦東部第四特區首府），而且黃賭不分家，這裏也是色情業最發達的地方，約有一兩千小姐在這裏賣身過活。
小羅稱，緬北詐騙園區最重要的主業還是「殺豬盤」，每個詐騙份子會分到幾個抖音號和微信號，先在抖音上面釣魚，釣到之後再轉微信，他們專攻30到50歲女性族群：「我們當時被安排詐騙30至50歲女性。」小羅說：「一釣一個準，尤其是40至50歲的女性群體，有錢又極容易上當。」
抖音釣到熟女後再轉微信
在劇本中，會要求他們扮演成英俊有錢上進的男性，大多曾經情傷急需安慰，而為了避免女性要求見面，一定會謊稱自己在外地出差。規定每個人每天得加到10名好友，而且得主動出擊。
一旦建立連繫，殺豬盤成員會通過聊天和網搜對方朋友圈，對人群進行篩選。若發現女方會搭公車，即被判斷為沒錢不值得騙，就不會再交往下去。若感覺女方有一定經濟實力，就會開始施展他們的魅力，表現得體貼溫暖，耐心傾聽滿足情感需求，讓對方逐漸陷入情感陷阱。
女方搭公車即被判斷為不值得騙
接下來就開始殺豬，詐騙組織會以「商機」誘惑她們．請女方替他登錄一下指定的平台，讓她幫忙投資，還說錢不用女方出，只是替他操作就行。小羅還說，殺豬盤成員一開始還會發紅包讓女方「嚐甜頭」，取得信任後，會讓女方自己投錢參與其中。
一般情況下，女方投資10萬，他們會讓女方獲利一到兩萬，並且這個階段能保證讓她的錢可以順利取出。最後等女方投入50萬、100萬已被榨乾，騙子會把女方從微信上刪除加封鎖，就此人間蒸發。
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