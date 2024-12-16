電騙｜@mails.instagram.com假扮IG官方電郵要求改密碼 專家教如何防誤墮騙局

2.不要點擊電郵內的連結：如果你收到通知，建議直接到Instagram應用程式或網站登入帳戶進行操作，而非透過郵件中的連結。

3.使用 Instagram內建的「來自 Instagram 的電子郵件」功能：您可以前往Instagram應用程式中的「設定 > 安全性 > 電子郵件來自Instagram來查看 Instagram寄給您的官方郵件，以辨別真偽。