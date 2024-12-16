電騙｜@mails.instagram.com假扮IG官方電郵要求改密碼 專家教如何防誤墮騙局

電騙猖獗，即使是舊有的詐騙手法，大家偶一不慎可能誤墮騙局。台灣傳媒引述「資安趨勢部落格」的報道，提醒大家騙子可能假扮社交網Instagram(IG)官方電郵要求更改密碼等；即使IG官方用來寄送安全相關通知的電子郵件地址之一[email protected]發出的電郵，要求你更改電子郵件地址或通知你帳號密碼已被更改，但這並非你主動授權的，要當心帳號可能被入侵。即使電子郵件地址是官方的，仍然存在釣魚攻擊的風險。專家教大家3招防範中伏：
1. 檢查寄件人地址是否完全一致：確保郵件來自@mail.instagram.com，詐騙者可能會使用相似的變體，例如「@mails.instagram.com」或「@instagram-security.com」。
2.不要點擊電郵內的連結：如果你收到通知，建議直接到Instagram應用程式或網站登入帳戶進行操作，而非透過郵件中的連結。
3.使用 Instagram內建的「來自 Instagram 的電子郵件」功能：您可以前往Instagram應用程式中的「設定 > 安全性 > 電子郵件來自Instagram來查看 Instagram寄給您的官方郵件，以辨別真偽。
電騙｜電郵地址變化細微難以察覺
如文中提到IG官方電郵是@mail.instagram.com，但騙子的假電邸地址@mails.instagram.com，多了一個s字這麼細微，未必察覺。另外，IG也有提醒用收到可疑電郵或訊息，「絕不可點擊可疑連結或附件」、「若有訊息索取密碼、身份證號碼或信用卡資料，切勿回覆」。