霍士新聞主持人公然發表性別歧視言論　若女性消失犯罪問題將解決（有片）

古特菲爾德將女性描繪成對犯罪軟弱的人

根據《CNN》報道，引發爭議的是知名主持人格雷格·古特菲爾德（Greg Gutfeld）。他在談話性節目「五人組」中討論搶劫問題時發表了一系列公然的性別歧視言論。當節目中播放週末在洛杉磯發生的搶劫事件時，古特菲爾德大肆咆哮，將女性描繪成對犯罪軟弱的人，並且將此類犯罪歸咎於性別問題 。

他提到「如果所有女性都休假一周並前往金星，會發生什麼事？還有多少這樣的問題仍然存在？」古特菲爾德大聲問道。古特菲爾德承認如果沒有女性也可能會出現新問題，但他自信地認為至少搶劫和累犯將會消失。在討論過程中，古特菲爾德一度承認，他所說的話可能與珍妮·皮羅（Jeanine Pirro）的想法背道而馳。珍妮·皮羅是《五人組》的另一位聯合主持人，曾擔任檢察官並擔任過紐約州法官。 。

「我知道這對法官來說是一種冒犯，因為她像個男人一樣思考。」古菲爾德說。《霍士新聞》發言人沒有針對此事回應。事實上古特菲爾德一直是個爭議性人物，他在《霍士新聞》任職期間發表的許多言論經常引發炎上。就在上個月，白宮譴責《霍士新聞》對古特菲爾德關於大屠殺的評論，稱這些言論是「可怕、危險和極端的謊言」，侮辱了數百萬遭受希特勒的納粹政權荼毒之人的記憶。然而古特菲爾德從未道歉，《霍士新聞》也沒有發表評論。

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