露宿者入店偷紙皮施然離開 女店員衝前叫停 接下來舉動教各方驚訝(有片)

美國一間酒舖被露宿者入內偷紙皮，女店員見狀立即衝出，叫住已離開店舖的露宿者，但她不但沒有責難對方，接下來的舉動更令露宿者及網民都喜出望外。
現場是明尼蘇達州一間酒舖Brooklyn Center Liquor Store，暱稱為「Ace」的女店員Ta Leia Thomas工作時看見一名露宿者，在店內門口旁邊的垃圾桶中，找出兩塊紙皮，然後兩腳各踩一塊，左一步右一步的「跣住行」，步離酒舖。Ace見狀二話不說，衝往門口叫住露宿者。
Air Jordan｜善心女店員 見露宿者「紙皮當鞋著」即脫鞋贈上
Ace並非想責難露宿者偷紙皮，片段可見她說了些話後，便脫下腳上的Air Jordan，並耐心等候露宿者穿上。過程被閉路電視拍下，片段曝光後Ace的善舉獲各方讚賞。
據報Ace當日所穿的是她心愛的美式足球隊、明尼蘇達維京人(Minnesota Vikings)的特別版紫色Air Jordan。球隊得悉事件後，正計劃慶祝Ace的善舉。Ace受訪還原當日情況，原來當時她看到該名露宿者慘到只能紙皮當鞋保護雙腳，便二話不說把自己腳上Air Jordan脫下，送給對方，「我當時(跟露宿者)說︰『你穿甚麼尺碼？』他說10號或10號半」，「於是我便脫下鞋，在店門遞給他」。
Air Jordan｜善心女店員︰當時只想著給他一些最需要的東西
Ace的舉動令露宿者感到驚訝，說「從來沒有人會這樣把鞋給我」，而Ace答他︰「well，我就跟別人不同」。Ace向傳媒表示︰「我不關心球鞋，我關心的是他」，「他跟我互不相識。我一心想給他一些他最需要的東西，就這樣而已。」
Ace由她自小已被教導要幫助別人，「你永遠不知道他們有甚麼困難，或他們正在經歷甚麼」。店長Tom Agnes當日把整個過程都看在眼裡，之後立即買了一對新鞋給Ace，並把閉路電視拍下的暖心過程，發布上網以表揚她，指Ace的善舉是「彰顯了同理心、同情心及聖誕佳節的精神，值得所有人欣賞」。