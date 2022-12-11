露宿者入店偷紙皮施然離開 女店員衝前叫停 接下來舉動教各方驚訝(有片)

美國一間酒舖被露宿者入內偷紙皮，女店員見狀立即衝出，叫住已離開店舖的露宿者，但她不但沒有責難對方，接下來的舉動更令露宿者及網民都喜出望外。 現場是明尼蘇達州一間酒舖Brooklyn Center Liquor Store，暱稱為「Ace」的女店員Ta Leia Thomas工作時看見一名露宿者，在店內門口旁邊的垃圾桶中，找出兩塊紙皮，然後兩腳各踩一塊，左一步右一步的「跣住行」，步離酒舖。Ace見狀二話不說，衝往門口叫住露宿者。

Air Jordan｜善心女店員 見露宿者「紙皮當鞋著」即脫鞋贈上 Ace並非想責難露宿者偷紙皮，片段可見她說了些話後，便脫下腳上的Air Jordan，並耐心等候露宿者穿上。過程被閉路電視拍下，片段曝光後Ace的善舉獲各方讚賞。 據報Ace當日所穿的是她心愛的美式足球隊、明尼蘇達維京人(Minnesota Vikings)的特別版紫色Air Jordan。球隊得悉事件後，正計劃慶祝Ace的善舉。Ace受訪還原當日情況，原來當時她看到該名露宿者慘到只能紙皮當鞋保護雙腳，便二話不說把自己腳上Air Jordan脫下，送給對方，「我當時(跟露宿者)說︰『你穿甚麼尺碼？』他說10號或10號半」，「於是我便脫下鞋，在店門遞給他」。