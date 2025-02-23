露宿者盜用信用卡買彩券中50萬歐元 獎金屬於露宿者還是失主 成千古謎題

千古謎題？法國兩名露宿者用偷來的信用卡購買刮刮樂彩券，竟刮中了50萬歐元(約406萬港元)頭獎。但彩票被凍結，頭獎支票至今還未有人出面領取，問題是，誰應該擁有這筆獎金？買彩券的人，還是信用卡的失主？失主希望皆大歡喜，提出一個妥協方案。 居於法國南部城市圖盧茲(Toulouse)的失主不敢相信，他被偷走的信用卡竟是替兩名露宿者打開財富之門的鑰匙。《巴黎人報》(Le Parisien)報道，故事發生在2月3日，42歲男子尚‧大衛(Jean-David)回到停在圖盧茲市區的座駕時，發現車上放著證件和信用卡的背包被偷去，儘管已立即報失，但已有一筆52歐元(約422港元)的消費紀錄。小偷使用了免按密碼的小額免簽功能來刷卡，消費地點是距離失車不到500米外的一間煙酒專賣店。

失主：若果「益」彩票公可就可惜 尚‧大衛詢問店員，對方稱有兩名露宿者到來購買刮刮樂，其中一張中了50萬歐元頭獎。他在警局報案時接受媒體訪問，說「請這些人到法國彩票公司，去領取他們的獎」。兩人若出面領獎，可能會因盜竊或詐騙而被捕，但失主尚‧大衛認為，若把這筆獎金留給彩票公司，實在可惜。 警方說獎金可能充公 《費加洛報》(Le Figaro)指出，麻煩的是，沒人知道這筆獎金到底該屬於誰，應該是彩券理論上的主人，也就是盜竊案的受害者，還是買彩券的人？尚‧大衛的答案是，「警察跟我說，這筆錢可能會充公」。

失主提出折衷方案 為了皆大歡喜，最想拿回身份證的尚‧大衛向兩名露宿者提出妥協方案：「沒有我，他們不會贏錢；但沒有他們，我也不算有買彩券。我提議瓜分這筆錢。」 法媒報道，警方已告訴法國彩票公司這情況，中獎彩券暫被凍結。尚‧大衛透過媒體向兩名露宿者傳話，「若他們不聯絡我的律師，這張彩券也用不了。所以為何不用友好的方式解決，然後(將獎金)對分」。 失主希望用獎金還房貸 若露宿者現身，他們將能獲得25萬歐元(約203萬港元)。尚‧大衛希望用另一半的25萬歐元獎金來還房貸，但至今他還沒有露宿者消息。