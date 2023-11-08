靈異照片｜女子試婚紗拍照 鏡中人竟跟自己不同 專家驚曝「好難遇到」

外國一名女子近日去試婚紗，當然把握機會拍下美照，然而當她察看照片，卻嚇到毛骨悚然。
事主是作家及喜劇家Tessa Coates，她在Instagram發文講述恐怖經歷，叫追隨者細看照片，「若你看不到問題所在，請繼續看，之後你將再也忘不了它」，她憶述最初在街上發現照片恐怖之處時，幾乎「嚇到嘔」。
照片可見Coates站在兩塊鏡中間，務求以兩個角度觀察所選婚紗美不美，但細心一看，會發現Coates本人，跟鏡中兩個自己，雙手姿勢根本不一樣！
當時Coates一隻手垂下，另一隻則曲起，然而其中一塊鏡裡的她，兩雙手都曲起，而另一塊裡則兩隻手都垂下。
靈異照片｜非動態照片 無開連拍無改圖 店裡鏡子正常
不少追隨者都被照片嚇怕，有人指情況猶如Netflix科幻劇《黑鏡》(Black Mirror)的恐怖劇情。Coates表示照片是用iPhone拍攝，堅稱沒有改圖，而且亦沒有使用iPhone的「Live Photo」及「burst camera mode」動態照片或連拍模式。
Coates在事發後曾經返回婚紗店，查看鏡子是否有古怪，但證實只是普通鏡子。據報她一名科技發燒友同事亦被照片嚇到，建議她去蘋果專門店查問。
靈異照片｜蘋果店員有解釋︰萬中無一
結果一位名叫Roger的店員給出答案，他解釋手機跟相機不同，而是更像一部電腦，就算沒有開啟動態照片或連拍模式，手機拍照時有時亦會捕捉到用戶身體的移動。他認為此「靈異照片」拍攝時，Coates雙手剛巧在動，而iPhone拍照時就像AI下決定一樣，把兩張照片合成一張，Coates表示如果仔細地看，會發現她的背部有一條線，指那就是兩張照片合二為一的痕跡。據報店員表示，發生這種情況的機率如100萬分之一般小。