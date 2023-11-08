靈異照片｜女子試婚紗拍照 鏡中人竟跟自己不同 專家驚曝「好難遇到」

靈異照片｜照片中的主角，跟，兩塊鏡裡的人動作並不一樣。(互聯網)

外國一名女子近日去試婚紗，當然把握機會拍下美照，然而當她察看照片，卻嚇到毛骨悚然。

事主是作家及喜劇家Tessa Coates，她在Instagram發文講述恐怖經歷，叫追隨者細看照片，「若你看不到問題所在，請繼續看，之後你將再也忘不了它」，她憶述最初在街上發現照片恐怖之處時，幾乎「嚇到嘔」。

照片可見Coates站在兩塊鏡中間，務求以兩個角度觀察所選婚紗美不美，但細心一看，會發現Coates本人，跟鏡中兩個自己，雙手姿勢根本不一樣！

當時Coates一隻手垂下，另一隻則曲起，然而其中一塊鏡裡的她，兩雙手都曲起，而另一塊裡則兩隻手都垂下。