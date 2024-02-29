熱門搜尋:
保暖方法 買家印花稅 奧斯卡2024 財政預算案2024 大光麵 撤辣 煙草稅 李龍基 垃圾徵費 好去處 網上熱話 長者醫療券 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-02-29 17:00:02

靈異｜旅行怪談「屋頂有人跑」「山中傳來女聲」日僧侶分析來源

分享：
女事主「たけべ ともこ」(@TA_KE_BE)在X講述自己的「靈異」經歷。(互聯網)

女事主「たけべ ともこ」(@TA_KE_BE)在X講述自己的「靈異」經歷。(互聯網)

去旅遊住民宿或酒店，若半夜聽到怪聲，不少人都會疑神疑鬼、提心吊膽、愈諗愈驚，被「靈異怪聲」弄得難以入睡。日本一名女子早前膽粗粗獨自入住當地一間廟宇的房間，在夜闌人靜時不斷聽到詭異怪聲，至天剛亮時，她發現房中原來有一張靈異聲音「說明書」。

女事主「たけべ ともこ」(@TA_KE_BE)於2月16日在社交平台X發文，稱前一晚單獨入住一間寺廟的房間。從照片看來，其房間為傳統日式裝修，簡單雅緻不陳舊，感覺舒適。但女事主在半夜卻因聽到怪聲，怕得整晚難以入睡。

女事主寫道︰「因為種種事情，包括屋頂傳出的吱吱聲等，導致怕得幾乎無法入睡，直至天亮」。不少網民相信都擔心她撞鬼，然而她筆鋒一轉，續寫道︰「我很慶幸房裡有張有關所聽到的聲音的解說」。

女事主當晚入住的房間。(互聯網) 女事主展示「怪聲說明書」。(互聯網) 女事主「たけべ ともこ」(@TA_KE_BE)在X講述自己的「靈異」經歷。(互聯網)

靈異日本｜「說明書」解說「山中女聲」來源

事主在貼文附上該張由寺廟僧侶提供的貼心「說明書」，清楚分析了住客晚上可能會聽到的各種「靈異怪聲」。該說明書開宗明義，題為「這並不可怕」，指住客可能會聽到「外面豐富的大自然聲音」，並列出多種「怪聲」。

Ad Block

當中最恐怖的相信是「山中傳來『嘎』(kya)一聲的女子叫聲」，那並非女鬼，而其實是鹿的叫聲，通常會在秋季聽到。若聽到的較短促的「呀」(Gah)聲，則是蒼鷺的叫聲，這種叫聲全年亦會聽到。

靈異日本｜「屋頂上的奔跑聲」原來是……

此外尚有「屋頂上的奔跑聲」、「角角角角」(kokokoko)的叫聲，以及「樹木搖晃聲」，聲音來源其實是猴子，同樣亦是全年都會聽到；而半夜有狗吠的原因則可能是在吠猴子。

「說明書」亦提及華人通常都會害怕的墳場，其實在日本人心目中墓地是平靜的地方。「說明書」直言，墓地是「一處讓家中摯愛睡覺的地方，並不可怕」。不少網民欣賞這張窩心的「說明書」，可以令疑神疑鬼者鬆一口氣，「解說裡完全沒有靈異元素，實在太好了」。但亦有人誓要鑽牛角尖，稱看了這說明書之後，「如果聽到其他聲音，豈不是會更驚慌？」

Ad Block
財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（添馬台FB） 財政預算案2024懶人包（添馬台FB） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（添馬台FB） 財政預算案2024懶人包（添馬台FB） 財政預算案2024懶人包（添馬台FB） 財政預算案2024懶人包（添馬台FB） 財政預算案2024懶人包（添馬台FB） 財政預算案2024懶人包（添馬台FB） 財政預算案2024懶人包（添馬台FB） 財政預算案2024懶人包（添馬台FB） 財政預算案2024懶人包（添馬台FB） 財政預算案2024懶人包（添馬台FB） 財政預算案2024懶人包（添馬台FB） 財政預算案2024懶人包（添馬台FB） 財政預算案2024懶人包（添馬台FB） 財政預算案2024懶人包（添馬台FB） 財政預算案2024懶人包（添馬台FB） 財政預算案2024懶人包（添馬台FB） 財政預算案2024懶人包（添馬台FB）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受