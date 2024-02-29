靈異｜旅行怪談「屋頂有人跑」「山中傳來女聲」日僧侶分析來源

去旅遊住民宿或酒店，若半夜聽到怪聲，不少人都會疑神疑鬼、提心吊膽、愈諗愈驚，被「靈異怪聲」弄得難以入睡。日本一名女子早前膽粗粗獨自入住當地一間廟宇的房間，在夜闌人靜時不斷聽到詭異怪聲，至天剛亮時，她發現房中原來有一張靈異聲音「說明書」。

女事主寫道︰「因為種種事情，包括屋頂傳出的吱吱聲等，導致怕得幾乎無法入睡，直至天亮」。不少網民相信都擔心她撞鬼，然而她筆鋒一轉，續寫道︰「我很慶幸房裡有張有關所聽到的聲音的解說」。

事主在貼文附上該張由寺廟僧侶提供的貼心「說明書」，清楚分析了住客晚上可能會聽到的各種「靈異怪聲」。該說明書開宗明義，題為「這並不可怕」，指住客可能會聽到「外面豐富的大自然聲音」，並列出多種「怪聲」。

當中最恐怖的相信是「山中傳來『嘎』(kya)一聲的女子叫聲」，那並非女鬼，而其實是鹿的叫聲，通常會在秋季聽到。若聽到的較短促的「呀」(Gah)聲，則是蒼鷺的叫聲，這種叫聲全年亦會聽到。

靈異日本｜「屋頂上的奔跑聲」原來是……

此外尚有「屋頂上的奔跑聲」、「角角角角」(kokokoko)的叫聲，以及「樹木搖晃聲」，聲音來源其實是猴子，同樣亦是全年都會聽到；而半夜有狗吠的原因則可能是在吠猴子。

「說明書」亦提及華人通常都會害怕的墳場，其實在日本人心目中墓地是平靜的地方。「說明書」直言，墓地是「一處讓家中摯愛睡覺的地方，並不可怕」。不少網民欣賞這張窩心的「說明書」，可以令疑神疑鬼者鬆一口氣，「解說裡完全沒有靈異元素，實在太好了」。但亦有人誓要鑽牛角尖，稱看了這說明書之後，「如果聽到其他聲音，豈不是會更驚慌？」