青年狂打空氣倒地抽搐　詭異影片逾1200萬次瀏覽(有片)

網上近日流傳一段詭異影片，顯示一名巴基斯坦青年在一排桶裝水前，突然一臉驚恐地向空氣狂亂揮打，一陣亂打後摔倒地上，隨即四肢僵直抽搐起來。影片在TikTok曝光，加上據指片中青年在事後死亡，事件在網上發酵，亦引發網民熱議，至今有逾1,200萬次瀏覽量。

一名網民Jibran將一段CCTV片段上載至社交平台TikTok，片段顯示，事發日子為上月19日，那青年行經一排桶裝水，雙手搓揉臉龐後，就彷彿看到幻象，突然抬眼循一個方向望去，隨即對空氣揮手亂打，他好像受到攻擊般，對固定會移動的目標作出揮打、同時亦慢慢後退，未幾他摔倒在桶裝水上，視線仍循著某方向望去，但手腳開始僵硬及抽搐，很快有人趕來將他扶起時，但他全身仍然僵硬。Jibran指，該名青少年最終死亡。