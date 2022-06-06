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國際
2022-06-06 16:16:00

青年狂打空氣倒地抽搐　詭異影片逾1200萬次瀏覽(有片)

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網上近日流傳一段詭異影片，顯示一名巴基斯坦青年在一排桶裝水前，突然一臉驚恐地向空氣狂亂揮打，一陣亂打後摔倒地上，隨即四肢僵直抽搐起來。影片在TikTok曝光，加上據指片中青年在事後死亡，事件在網上發酵，亦引發網民熱議，至今有逾1,200萬次瀏覽量。

青年狂打空氣倒地抽搐，詭異影片逾1200萬次瀏覽。(Telegram)

青年狂打空氣倒地抽搐，詭異影片逾1200萬次瀏覽。(Telegram)

一名網民Jibran將一段CCTV片段上載至社交平台TikTok，片段顯示，事發日子為上月19日，那青年行經一排桶裝水，雙手搓揉臉龐後，就彷彿看到幻象，突然抬眼循一個方向望去，隨即對空氣揮手亂打，他好像受到攻擊般，對固定會移動的目標作出揮打、同時亦慢慢後退，未幾他摔倒在桶裝水上，視線仍循著某方向望去，但手腳開始僵硬及抽搐，很快有人趕來將他扶起時，但他全身仍然僵硬。Jibran指，該名青少年最終死亡。

青年突然抬眼循一個方向望去。(Telegram) 青年隨即對空氣揮手亂打。(Telegram) 青年對空氣揮手亂打，好像受到攻擊般。(Telegram) 青年對固定會移動的目標作出揮打、同時亦慢慢後退。(Telegram) 未幾青年摔倒在桶裝水上，視線仍循著某方向望去。(Telegram) 青年手腳僵硬及抽搐。(Telegram) 有人趕來將青年扶起。(Telegram)

網民：他看到死亡天使

綜合報道，事件雖然發生於5月中，但當時並未引起關注，直至Jibran在本月2日上傳影片後，才引發破千萬網友觀看，網民紛紛對青年的死因作出猜測，有網民猜青年可能患有隱疾，亦有人猜他可能濫藥，但更多人相信猜測事件與靈異或是神鬼有關「他看到了死亡天使，我們都會在人生的最後幾秒看見祂」、「他看到死亡天使就害怕了」、「我們逃得了一切，但逃不過死亡。」

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