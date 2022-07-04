青年網上貼文玩大咗 英客機遭西班牙戰機攔截(有片)

廉航Easyjet一架客機周日從倫敦飛往西班牙小島梅諾卡島，往當地度假的機上旅客在半空時，從機窗赫然看見一架F18戰機挨近客機的機翼尖並搖擺機身，示意客機跟隨其飛行。網上片段可聽見有擔憂的乘客討論發生甚麼事，其中一名女子問「為甚麼戰機會這樣，是否只不過在賣弄？」客機最終降落梅諾卡機場被帶到保安區域，旅客落機逐一被搜查行李，擾攘了4小時。當局今日披露，原來機上一名18歲英國青年於社交網貼文稱，客機有炸彈。他事後被警方拘捕，被指控擾亂公眾秩序。