青年網上貼文玩大咗 英客機遭西班牙戰機攔截(有片)

廉航Easyjet一架客機周日從倫敦飛往西班牙小島梅諾卡島，往當地度假的機上旅客在半空時，從機窗赫然看見一架F18戰機挨近客機的機翼尖並搖擺機身，示意客機跟隨其飛行。網上片段可聽見有擔憂的乘客討論發生甚麼事，其中一名女子問「為甚麼戰機會這樣，是否只不過在賣弄？」客機最終降落梅諾卡機場被帶到保安區域，旅客落機逐一被搜查行李，擾攘了4小時。當局今日披露，原來機上一名18歲英國青年於社交網貼文稱，客機有炸彈。他事後被警方拘捕，被指控擾亂公眾秩序。
@easyJet #a319 G-EZAO intercepted by Spanish Air Force on way to Menorca. passengers not being allowed to leave yet. @BigJetTVLIVE @BBCNews @SkyNews @SkyNewsBreak pic.twitter.com/MTWkQnU39x— Ian Leslie ❤️🇺🇦❤️ (@iandrleslie) July 3, 2022
或面臨巨額賠償
報道指，被捕青年與友人往梅諾卡島度假，警方透過社交網貼文追查到事主身份，將他和同行5人帶往警局。有指青年可能面臨巨額賠償費用，包括搜查行動和戰機升空的開支。照片可見旅客的行李放在停機坪上讓警犬嗅聞是否有炸藥裝置。據悉，西班牙當局是在客機臨降落前，得悉有關炸彈威脅。戰機升空攔截民航客機主要原因是認為乘客或機組人員的安全受威脅，包括炸彈威脅、可疑物品和乘客對機組人員構成危險，也有可能是飛機與地面控制塔失去聯絡。