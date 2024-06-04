靚女美容師細菌感染致一病 慘截四肢保命「我會堅強活下去」

馬來西亞一名37歲華人美容師，一天突然發燒、肚痛、全身無力，本來以為食物中毒，她也沒有掉已輕心，立即求醫，沒有想過之後竟會發展成須截除雙手雙腳，本來愛漂亮、愛打扮四處去的人生，從此180度倒轉，跌落深谷。

37歲的林艾玲於2016年起前赴新加坡任美容稱，她於去年10月某天因發燒、肚痛及全身無力求診，兩日後見病情無好轉，又再一次看醫生。這一次，醫生心感不妙，叫林女去急症室，沒料之後她竟在醫院失去意識。

更恐怖的事接著發生，她醒來時驚見自己身上插滿喉管，家人都陪伴在側，才知自己可能命不久矣。