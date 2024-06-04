靚女美容師細菌感染致一病 慘截四肢保命「我會堅強活下去」

馬來西亞一名37歲華人美容師，一天突然發燒、肚痛、全身無力，本來以為食物中毒，她也沒有掉已輕心，立即求醫，沒有想過之後竟會發展成須截除雙手雙腳，本來愛漂亮、愛打扮四處去的人生，從此180度倒轉，跌落深谷。
37歲的林艾玲於2016年起前赴新加坡任美容稱，她於去年10月某天因發燒、肚痛及全身無力求診，兩日後見病情無好轉，又再一次看醫生。這一次，醫生心感不妙，叫林女去急症室，沒料之後她竟在醫院失去意識。
更恐怖的事接著發生，她醒來時驚見自己身上插滿喉管，家人都陪伴在側，才知自己可能命不久矣。
敗血症｜不足一個月內先後截除雙手雙腿
醫生指她因細菌感染導致「敗血症」，令其心臟功能大減，難以供氧給大腦，隨時會腦死。之後，林女四肢開始發黑，「我眼睜睜看著手腳變黑、變得沉重，甚至無法控制」，這一切都是敗血症造成，令細胞壞死。
林女為了保命，只好同意截肢。去年11月29日她失去了雙手，而在不足一個月後，雙腿亦從此消失。她近日接受傳媒訪問時，禁不住落淚，目前她已無法工作，沒有工作證便將須返回馬來西亞，而且已為醫病而花光所有積蓄，目前沒有能力購買雙手義肢，只能安裝雙腿義肢。
敗血症｜醫生指截除四肢情況罕見
據報林女的醫藥費達30萬坡元，她感謝前僱主肯墊支部分醫藥費，亦感激家人支持，「一開始很難接受，也不願意見朋友，但後來是他們的支持，才讓我撐過來。就算是為了他們，我也要堅強活下去。」有當地醫生表示，細菌感染很少會導致須截肢的程度，而須截除四肢則更加罕見，估計可能是病人本身有健康問題。