熱門搜尋:
公務員加薪 端午節2024 47人初選案 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 禮貌運動 九龍城寨之圍城 THE HADDON 日圓匯率走勢 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 歐洲國家盃 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-06-04 19:33:38

靚女美容師細菌感染致一病 慘截四肢保命「我會堅強活下去」

分享：
林女在不足一個月內先後截除雙手雙腿。(互聯網)

林女在不足一個月內先後截除雙手雙腿。(互聯網)

馬來西亞一名37歲華人美容師，一天突然發燒、肚痛、全身無力，本來以為食物中毒，她也沒有掉已輕心，立即求醫，沒有想過之後竟會發展成須截除雙手雙腳，本來愛漂亮、愛打扮四處去的人生，從此180度倒轉，跌落深谷。

37歲的林艾玲於2016年起前赴新加坡任美容稱，她於去年10月某天因發燒、肚痛及全身無力求診，兩日後見病情無好轉，又再一次看醫生。這一次，醫生心感不妙，叫林女去急症室，沒料之後她竟在醫院失去意識。

更恐怖的事接著發生，她醒來時驚見自己身上插滿喉管，家人都陪伴在側，才知自己可能命不久矣。


 

林女本來愛美愛打扮，沒料到如今人生180度倒轉。(互聯網) 雙手雙腳日漸發黑，只好截肢保命。(互聯網) 雙手雙腳日漸發黑，只好截肢保命。(互聯網)

敗血症｜不足一個月內先後截除雙手雙腿

醫生指她因細菌感染導致「敗血症」，令其心臟功能大減，難以供氧給大腦，隨時會腦死。之後，林女四肢開始發黑，「我眼睜睜看著手腳變黑、變得沉重，甚至無法控制」，這一切都是敗血症造成，令細胞壞死。

林女為了保命，只好同意截肢。去年11月29日她失去了雙手，而在不足一個月後，雙腿亦從此消失。她近日接受傳媒訪問時，禁不住落淚，目前她已無法工作，沒有工作證便將須返回馬來西亞，而且已為醫病而花光所有積蓄，目前沒有能力購買雙手義肢，只能安裝雙腿義肢。

Ad Block

敗血症｜醫生指截除四肢情況罕見

據報林女的醫藥費達30萬坡元，她感謝前僱主肯墊支部分醫藥費，亦感激家人支持，「一開始很難接受，也不願意見朋友，但後來是他們的支持，才讓我撐過來。就算是為了他們，我也要堅強活下去。」有當地醫生表示，細菌感染很少會導致須截肢的程度，而須截除四肢則更加罕見，估計可能是病人本身有健康問題。

傷口顏色｜紅黃綠黑有咩唔同？小心處理加速癒合時間（am730製圖） 傷口顏色｜紅黃綠黑有咩唔同？小心處理加速癒合時間（am730製圖） 傷口顏色｜紅黃綠黑有咩唔同？小心處理加速癒合時間（am730製圖） 傷口顏色｜紅黃綠黑有咩唔同？小心處理加速癒合時間（am730製圖） 傷口顏色｜紅黃綠黑有咩唔同？小心處理加速癒合時間（am730製圖） 傷口顏色
生蛇懶人包，症狀、原因、戒口食物、治療（am730製圖） 生蛇懶人包，生蛇是甚麼？（am730製圖） 生蛇懶人包，生蛇原因（am730製圖） 生蛇懶人包，生蛇有甚麼症狀（am730製圖） 生蛇懶人包，生蛇和水痘有關？（am730製圖） 生蛇懶人包，生蛇需戒食高激素肉類（am730製圖） 生蛇懶人包，生蛇需戒食海鮮（am730製圖） 生蛇懶人包，生蛇需戒食高精氨酸食物（am730製圖） 生蛇懶人包，生蛇需戒食醃製食品（am730製圖） 生蛇懶人包，生蛇需戒食香料/調味料（am730製圖） 生蛇懶人包，生蛇需戒食酒/咖啡（am730製圖） 生蛇懶人包，生蛇需戒食熱帶水果（am730製圖） 生蛇懶人包，生蛇治療（am730製圖） 生蛇懶人包，生蛇治療（am730製圖）
紅斑狼瘡症狀及成因 紅斑狼瘡症狀及成因 紅斑狼瘡症狀及成因
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受