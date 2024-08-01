靜岡火燒車元凶竟是礦泉水瓶　消防：放在車內即可引致大火

日本靜岡縣日前發生驚險的火燒車意外，造成一輛轎車被燒毀，附近的小卡車也有燒焦痕跡。警方調查發現，疑似是車內的礦泉水瓶導致起火。

據《靜岡新聞社》報導，日本時間7月25日下午1點55分，在濱松市中央區花川町一處停車場，驚傳火燒車意外。現場橘紅色大火狂燒，還不斷冒出濃濃黑煙。 消防單位事後清查火場，發現一輛轎車整輛被燒毀，就連停在一旁的小卡車也部分被燒，而且這起火點就在小卡車的後半部。 小卡車駕駛表示，當天早上7點左右就把車子停在停車場，車內放了四瓶4公升的礦泉水，避免車內過熱，駕駛還將後車門打開。駕駛稱「我沒想過礦泉水瓶被陽光直射後，竟然會演變成火災」。