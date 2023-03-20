非常罕見｜印度工人遭薯仔活埋　釀至少14死(有片)

印度北方邦一間馬鈴薯儲存廠房日前突然倒塌，瓦礫連同儲存在廠內堆積如山的薯仔隨即瀉下，多名工人當時正在當值，當場薯仔堆活埋，當局派出大量救援人員前往搜救，從廢墟中救出24人，惟當中14人死身亡。

北方Sambhal一座儲存馬鈴薯的冷藏廠房於上周四(16日)上午約11時半突然倒塌，多名工人當場被大量薯仔活埋。網上影片顯示，救援人員利用挖土機不斷將薯仔堆挖開，試圖救出被埋的工人，並出動搜救犬協助搜索。警方表示，幾乎已找回工廠內所有失蹤工人，救援工作已進入最後階段。在受傷者中，有4人仍然留醫，另外6人已經出院。