非洲企鵝「貪心先生」有230隻後代避免種族滅絕　33歲高齡被安樂死

美國馬里蘭州動物園(Maryland Zoo)有一隻巨星級非洲企鵝叫做「貪心先生」(Mr. Greedy)，牠自2歲開始與伴侶「貪心太太」誕下大量後代，繁延至第5代、共有230隻非洲企鵝，令瀕危的非洲企鵝族群數量增加，堪稱物種救星，近日因33歲高齡老化，導致健康問題，於上周四(5日)已被安樂死。

綜合報道，馬里蘭州動物園於6日發布相關令人心碎的消息，美國馬里蘭州動物園鳥類館長Jen Kotyan表示，1992年園內迎來一隻於1991年孵化的非洲企鵝，牠的編號為821號，因為牠又愛搶走同伴的食物和築巢材料，展現霸道的性格，因此被館方人員冠上「貪心先生」稱號。貪心先生在1994年到了可以生育的年齡，被安排與當年一起送到馬里蘭動物園的832號非洲企鵝配對繁衍，832號自此獲得「貪心太太」的稱號。這2隻非洲企鵝30年間，令「貪心家族」已經繁衍至第5代，共有230隻非洲企鵝。Jen說：「牠們是一對非常好的拍檔」，繁殖成功機率非常高，令他亦感到驚訝。