非洲企鵝「貪心先生」有230隻後代避免種族滅絕　33歲高齡被安樂死

美國馬里蘭州動物園(Maryland Zoo)有一隻巨星級非洲企鵝叫做「貪心先生」(Mr. Greedy)，牠自2歲開始與伴侶「貪心太太」誕下大量後代，繁延至第5代、共有230隻非洲企鵝，令瀕危的非洲企鵝族群數量增加，堪稱物種救星，近日因33歲高齡老化，導致健康問題，於上周四(5日)已被安樂死。
綜合報道，馬里蘭州動物園於6日發布相關令人心碎的消息，美國馬里蘭州動物園鳥類館長Jen Kotyan表示，1992年園內迎來一隻於1991年孵化的非洲企鵝，牠的編號為821號，因為牠又愛搶走同伴的食物和築巢材料，展現霸道的性格，因此被館方人員冠上「貪心先生」稱號。貪心先生在1994年到了可以生育的年齡，被安排與當年一起送到馬里蘭動物園的832號非洲企鵝配對繁衍，832號自此獲得「貪心太太」的稱號。這2隻非洲企鵝30年間，令「貪心家族」已經繁衍至第5代，共有230隻非洲企鵝。Jen說：「牠們是一對非常好的拍檔」，繁殖成功機率非常高，令他亦感到驚訝。
「貪心太太」目前健康良好
不過，貪心先生已經高齡33歲，園方注意到牠因為老化，開始出現各種健康問題，經過專業評估後，在本5日為牠進行了安樂死。園方希望喜愛貪心先生的民眾不要太傷感，因為非洲企鵝平均壽命是18年，牠活了近一倍時間，生命力真的很強大。至於「貪心太太」目前健康狀況良好，已成為園區內最年長的非洲企鵝，至於貪心先生最大的孩子亦已達28歲高齡，貪心先生的子孫仍繼續為非洲企鵝的種族數目努力。
有報道指，在1900年以前，非洲企鵝的數量約有400萬隻，但由於棲息地急遽縮減等問題，族群數量減少了90%。到了1930年代，僅剩57萬隻，進入21世紀後，野生非洲企鵝數量不足5萬隻，因此被國際自然保育聯盟(IUCN)列為瀕危物種。