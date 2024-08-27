非洲博茨瓦納採出「2492克拉」巨鑽　總統都忍不住驚呼

綜合外媒報道，加拿大礦商盧卡拉鑽石公司（Lucara Diamond）日前發表聲明指出，他們在博茨瓦納東北部的卡羅韋鑽石礦場（Karowe Diamond Mine）運用X光偵測技術，將這塊史上第2大的鑽石開採出來，其重量僅次於1905年在南非發現、重達3016克拉的「庫里南鑽石」（Cullinan Diamond）。

不僅礦商狂喜，連博茨瓦納總統馬西西（Mokgweetsi Masisi）看到這顆半個手掌大小的巨鑽，也驚為天人，有外國媒體捕捉到馬西西接過巨鑽的瞬間，不由自主發出「What！」（天哪）的感嘆。馬西西表示，「有人跟我說，這是目前為止在博茨瓦納出土最大的鑽石，也是世界第二大」。他也恭喜盧卡拉公司收穫這顆至寶，「這很珍貴」。

據了解，博茨瓦納是全球鑽石生產國之一，鑽石也是博茨瓦納主要收入來源，據國際貨幣基金（IMF）統計，在博茨瓦納國內生產毛額（GDP）中，鑽石就佔了30％，出口佔了80％。

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