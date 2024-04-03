非洲博茨瓦納警告將2萬頭大象送德國　象群增長影響生產

非洲國家博茨瓦納的總統，威脅要將2萬頭的大象送去德國。原因是德國的環境部長建議收緊對狩獵品的限制，然而非洲國家受到象群增長而影響農民的收入。
雖然大象在世界上多個國家受到保護，然而佔世界三分一，超過13萬頭大象的博茨瓦納，卻因為大象過多而令國家生態受影響。博茨瓦納總統馬西西（Mokgweetsi Masisi）在接受德國媒體訪問時就表示，因為保育問題令當地大象數字急增，故他們有需要透過狩獵控制象群的數量。
馬西西向德國《圖片報》指出他要讓德國人嘗試一下他們提出與野生動物共生的方法。他指出，象群損害建築物及食用農作物已對居民造成影響。而博茨瓦納過去已將8,000頭大象送給安哥拉，並提出向莫桑比克提供數百頭大象，以降低象群數目。馬西西指：「我們想向德國送上這份禮物」，他表示這不是開玩笑，而且不接受德國人拒絕。
博茨瓦納在2014年曾禁止狩獵，但在2019年因為當地社區的壓力而解除限制。而該國每年就設定了狩獵數量，並指這為當地社區提供另一個收入來源，並指有關的狩獵需要得到批准及嚴格管制。而根據國際人道協會在2021年報告，德國是歐盟最大的非洲象牙進口國，也是所有狩獵品的主要進口國家，因此德國計劃收緊有關狩獵品的限制，而德國的環境部門就指博茨瓦納沒有向他們表達有關憂慮。