非洲博茨瓦納警告將2萬頭大象送德國　象群增長影響生產

非洲國家博茨瓦納的總統，威脅要將2萬頭的大象送去德國。原因是德國的環境部長建議收緊對狩獵品的限制，然而非洲國家受到象群增長而影響農民的收入。

雖然大象在世界上多個國家受到保護，然而佔世界三分一，超過13萬頭大象的博茨瓦納，卻因為大象過多而令國家生態受影響。博茨瓦納總統馬西西（Mokgweetsi Masisi）在接受德國媒體訪問時就表示，因為保育問題令當地大象數字急增，故他們有需要透過狩獵控制象群的數量。