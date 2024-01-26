非洲國家馬里金礦突崩塌　工人遭活埋釀73死

非洲再傳大型礦災事故，西非國家馬里一座金礦19日發生崩塌，當時礦場內有200多名工人正在作業。目前當局已完成搜救作業，這宗礦災共導致73名礦工遇難。
現場有超過200名金礦工人
據《法新社》報道，該國西南部城鎮康加巴（Kangaba）的金礦官員西迪貝（Oumar Sidibe）表示，事發當時突然傳出一聲巨響，接着地面開始震動：「現場有超過200名金礦工人。搜尋工作現已結束，我們已找到73具屍體。」
馬里礦業部23日發布聲明宣布數名礦工的死亡，但沒有提供具體罹難數字。當局向「悲痛的家庭和馬里人民表示最深切的哀悼」，並呼籲居住在礦場附近的居民和淘金者必須嚴格遵守安全要求，並僅能在專門用於淘金的範圍內工作
世界上最貧窮的國家之一
馬里是世界上最貧窮的國家之一，也是非洲主要的黃金生產國之一。時任礦業部長特拉奧雷（Lamine Seydou Traore）2023年3月表示，2022年馬里黃金產量為72.2噸，黃金收入佔該國預算的25%、出口收入的75%和GDP的10%。
手工開挖貴金屬的經濟效益吸引了成千上萬的礦工，然而，金礦開採現場經常發生致命崩塌事故。國際移民組織（IOM）2019年發布的一份報告顯示，礦工的持續到來以及缺乏支持他們的基礎設施導致惡劣生活和工作條件：「考慮到醫院的距離和道路狀況，一旦發生疾病或事故，很難獲得治療或護理」。
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