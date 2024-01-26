非洲國家馬里金礦突崩塌　工人遭活埋釀73死

非洲再傳大型礦災事故，西非國家馬里一座金礦19日發生崩塌，當時礦場內有200多名工人正在作業。目前當局已完成搜救作業，這宗礦災共導致73名礦工遇難。

現場有超過200名金礦工人

據《法新社》報道，該國西南部城鎮康加巴（Kangaba）的金礦官員西迪貝（Oumar Sidibe）表示，事發當時突然傳出一聲巨響，接着地面開始震動：「現場有超過200名金礦工人。搜尋工作現已結束，我們已找到73具屍體。」

馬里礦業部23日發布聲明宣布數名礦工的死亡，但沒有提供具體罹難數字。當局向「悲痛的家庭和馬里人民表示最深切的哀悼」，並呼籲居住在礦場附近的居民和淘金者必須嚴格遵守安全要求，並僅能在專門用於淘金的範圍內工作