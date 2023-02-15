非洲爆馬爾堡病毒 類似伊波拉死亡率近90%

非洲赤道畿內亞周一宣布，該國首次爆發馬爾堡病毒(Marburg virus，又稱青猴病病毒或馬堡病毒)，有9人死亡、16人感染，鄰國喀麥隆周二亦稱在兩國接壤邊境小鎮發現兩宗疑似個案。該病毒類似伊波拉會導致出血熱，死亡率高達88%，暫時並未有苗疫或抗病毒治療獲批准使。世衛周二召開緊急會議與世界各地專家商討，以加速研發針對馬爾堡病的疫苗和治療。

馬爾堡病毒｜安哥拉05年爆發逾300死

加納去年7月曾現3宗馬爾堡病毒確診個案，當中兩人死亡。赤道畿內亞個案初步認為是由一個葬禮傳染，當局從一名發燒、腹瀉和嘔血的死去病人樣本發現馬爾堡病毒，並即時隔離逾200名居民，以阻止病毒擴散。馬爾堡病毒引起發燒、肌肉疼痛、腹瀉、嘔吐等症狀，患者可因嚴重出血而死亡。該病毒最初在1967年發現，當時在德國馬爾堡有工人接觸到來自非洲青猴受感染，之後在法蘭克福和貝爾格萊德也有病例。該病毒主要在非洲爆發，最嚴重的一次爆發是2005年於安哥拉，有超過300人死亡。在2007年至2022年，全球錄得30宗感染個案。