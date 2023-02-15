非洲爆馬爾堡病毒 類似伊波拉死亡率近90%

非洲赤道畿內亞周一宣布，該國首次爆發馬爾堡病毒(Marburg virus，又稱青猴病病毒或馬堡病毒)，有9人死亡、16人感染，鄰國喀麥隆周二亦稱在兩國接壤邊境小鎮發現兩宗疑似個案。該病毒類似伊波拉會導致出血熱，死亡率高達88%，暫時並未有苗疫或抗病毒治療獲批准使。世衛周二召開緊急會議與世界各地專家商討，以加速研發針對馬爾堡病的疫苗和治療。
馬爾堡病毒｜安哥拉05年爆發逾300死
加納去年7月曾現3宗馬爾堡病毒確診個案，當中兩人死亡。赤道畿內亞個案初步認為是由一個葬禮傳染，當局從一名發燒、腹瀉和嘔血的死去病人樣本發現馬爾堡病毒，並即時隔離逾200名居民，以阻止病毒擴散。馬爾堡病毒引起發燒、肌肉疼痛、腹瀉、嘔吐等症狀，患者可因嚴重出血而死亡。該病毒最初在1967年發現，當時在德國馬爾堡有工人接觸到來自非洲青猴受感染，之後在法蘭克福和貝爾格萊德也有病例。該病毒主要在非洲爆發，最嚴重的一次爆發是2005年於安哥拉，有超過300人死亡。在2007年至2022年，全球錄得30宗感染個案。
馬爾堡病毒｜蝙蝠非洲青猴為病毒源頭
馬爾堡病毒的感染最初來源是從非洲烏干達出口到馬爾堡的非洲青猴，但果蝠是主要病毒傳播媒介，牠們感染後未必現病徵，病毒也可經豬等其他動物傳播。長時間在蝙蝠棲息的洞穴和礦坑下活動的人，也很可能會感染馬爾堡病毒。在人類身上，馬爾堡病毒透過體液，或者接觸到受污染床單而傳染。患者康復數個月之後，其血液和精液仍然能感染其他人。專家建議，非洲居民應該避免食用野生動物肉類，也要避免處理叢林肉。民眾亦應該要避免接觸疫情地區的豬。男性患者康復後，一年內都必須使用安全套，或直至精液檢測兩次呈陰性為止。