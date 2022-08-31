非洲男想偷小白獅　夜闖獅子籠遭母獅咬死(有片)

非洲迦納一間動物園，去年有2隻小白獅出世，成為該動物園的人氣動物。一名男子於周日(28日)竟然半夜闖入動物園中的獅子園區，懷疑企圖偷走園內10個月大的人氣動物小白獅，結果觸怒母獅遭到攻擊，遭當場慘死。

根據英國廣播公司(BBC)報道，迦納一名男子周日晚攀越圍欄闖入阿克拉動物園(Accra Zoo)的獅子園區，當時區內僅有1隻母獅和2頭小白獅，結果該名男子疑似觸怒母獅，遭到襲擊撕咬身亡。 動物園的行政總裁John Allotey表示，遇害男子翻過動物園外3米高圍欄進入動物園，再爬越6米高的圍欄進入獅子園，推斷他想要偷走小白獅才闖入獅子園， 他強調：「當有幼獅在身邊時，若是靠得太近，成獅就會以為你要帶走小獅子，所以千萬不能這樣做。」遇害男子遺體已移送至殮房，等待檢驗，警方正在調查男子進入獅園區的動機。

患白化症白獅 全球僅有 12 隻 阿克拉動物園內的兩頭小白獅是在去年11月出生，吸引大量遊客前往。這兩頭小白獅是自然交配所產下，自帶白化症的基因。根據全球白獅保護信託基金(Global White Lion Protection Trust) 的數據，白色獅子在野外極為罕見，目前全球的野生白獅僅有12隻，事件中的2隻小白獅正是其中2隻。