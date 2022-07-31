非裔移民當街遭白人男毆斃 途人袖手旁觀震驚意大利(有片)

意大利一名尼日利亞裔街邊檔販，光天化日下在鬧市大街遭活活打死，竟然沒有人上前阻止，震驚意大利。短片可見他被一名白人男子壓倒在地，兩人扭作一團，白人男子數度壓著受害人的頸項。死者妻子趕抵現場時，只見到丈夫被白布遮蓋躺在地上。傳媒播出和社交網瘋傳短片後，引起種族歧視爭議和當地尼日利亞社區居民上街要求公義。有人批評途人袖手旁觀和只懂拍片，無上前阻止。

律師辯稱兇徒患躁鬱症 事發於上周五下午2時左右，39歲非裔男子Alika Ogorchukwu在海濱度假城鎮Civitanova Marche的大街擺檔，警方指襲擊者抓起Ogorchukwu的柺杖毆打他，然後將他擊倒在地上，雙手不斷揮拳，最終導致對方死亡。報道指，施襲者是32歲意大利男子Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo，片段可見他大部分時間以身驅壓著死者，甚至整個人坐在對方身上。警方稱，接到途人報案後趕抵現場時施襲者已離開，之後透過閉路電視追查到他行蹤，以謀殺和盜竊罪名拘捕他。據悉，Ferlazzo打人後拿走了死者的手提電話，其律師辯稱他患有躁鬱症，離開時執起地上的個人物品時不慎拿了死者電話。

死者Alika Ogorchukwu。(互聯網)