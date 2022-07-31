非裔移民當街遭白人男毆斃 途人袖手旁觀震驚意大利(有片)

意大利一名尼日利亞裔街邊檔販，光天化日下在鬧市大街遭活活打死，竟然沒有人上前阻止，震驚意大利。短片可見他被一名白人男子壓倒在地，兩人扭作一團，白人男子數度壓著受害人的頸項。死者妻子趕抵現場時，只見到丈夫被白布遮蓋躺在地上。傳媒播出和社交網瘋傳短片後，引起種族歧視爭議和當地尼日利亞社區居民上街要求公義。有人批評途人袖手旁觀和只懂拍片，無上前阻止。
律師辯稱兇徒患躁鬱症
事發於上周五下午2時左右，39歲非裔男子Alika Ogorchukwu在海濱度假城鎮Civitanova Marche的大街擺檔，警方指襲擊者抓起Ogorchukwu的柺杖毆打他，然後將他擊倒在地上，雙手不斷揮拳，最終導致對方死亡。報道指，施襲者是32歲意大利男子Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo，片段可見他大部分時間以身驅壓著死者，甚至整個人坐在對方身上。警方稱，接到途人報案後趕抵現場時施襲者已離開，之後透過閉路電視追查到他行蹤，以謀殺和盜竊罪名拘捕他。據悉，Ferlazzo打人後拿走了死者的手提電話，其律師辯稱他患有躁鬱症，離開時執起地上的個人物品時不慎拿了死者電話。
國會選舉右翼打移民牌
警方稱，Ogorchukwu堅持要求兇徒給「零錢」引起事件。當地一個移民組織負責人則指是因為死者讚對方女伴漂亮而遭毆打，「可悲的是周圍有很多人，他們拍片和叫『停止』，但無人上前分開兩人。」Ogorchukwu育有兩名孩子，受傷被僱主辭退後在街上擺檔為生。襲擊者Ferlazzo數月前才與女伴搬到當地同居。警方會驗屍調查Ogorchukwu是被打死，或窒息及其他理由致死。正值國會選舉時期，右翼聯盟打出移民牌。左翼民主黨、前總理萊塔稱，「前所未聞的殘暴，普遍的漠不關心，無可辯解。」右翼領袖薩爾維尼也表達對事件的憤怒，說：「安全無種族之分……這是權利。」。