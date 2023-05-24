鞭鞭有力｜街頭打鬥竟用活蠎當皮鞭狂抽打　網民關注條蛇有無受傷(有片)

動物愛護者常言「可以不愛，但請不要傷害」。加拿大一名男子與路人發生肢體衝突，一怒之下，竟然將帶在身邊的一條活生生寵物蟒蛇當作皮鞭，瘋狂鞭打對方，幸好警方及到場制止，並拘捕了該名殘忍飼主，過程被途人拍下並在網上瘋傳，引來不少網民關心條蟒蛇有無受傷。

綜合報道，事發於本月10日深夜近12時，45歲男子Laurenio Avila帶同寵物蟒蛇在街頭，懷疑與一名路人發生爭執，先口角繼而動武，Laurenio一氣之下竟然將手中的寵物蟒蛇當成武器，瘋狂鞭打對方，幸好一輛警車及時駛到，制止雙方打鬥。多倫多警方證實，當晚接獲民眾通報指一名男子用蟒蛇威脅群眾，事件亦證實涉及一條活生生的蟒蛇。Laurenio其後被警方拘捕，被控使用武器攻擊與對動物造成不必要痛苦，他於案發翌日透過視像出庭應訊，還押候審。