鞭鞭有力｜街頭打鬥竟用活蠎當皮鞭狂抽打　網民關注條蛇有無受傷(有片)

動物愛護者常言「可以不愛，但請不要傷害」。加拿大一名男子與路人發生肢體衝突，一怒之下，竟然將帶在身邊的一條活生生寵物蟒蛇當作皮鞭，瘋狂鞭打對方，幸好警方及到場制止，並拘捕了該名殘忍飼主，過程被途人拍下並在網上瘋傳，引來不少網民關心條蟒蛇有無受傷。
綜合報道，事發於本月10日深夜近12時，45歲男子Laurenio Avila帶同寵物蟒蛇在街頭，懷疑與一名路人發生爭執，先口角繼而動武，Laurenio一氣之下竟然將手中的寵物蟒蛇當成武器，瘋狂鞭打對方，幸好一輛警車及時駛到，制止雙方打鬥。多倫多警方證實，當晚接獲民眾通報指一名男子用蟒蛇威脅群眾，事件亦證實涉及一條活生生的蟒蛇。Laurenio其後被警方拘捕，被控使用武器攻擊與對動物造成不必要痛苦，他於案發翌日透過視像出庭應訊，還押候審。
網民：真希望警察當場除鞋教訓這個人
網上流傳影片顯示，頭戴鴨咀帽的Laurenio Avila瘋狂揮動手中長約5呎的活蟒，追打另一名男子，可見鞭鞭有力；面對Laurenio連環「抽擊」，男子失平衡倒地，掙扎同時只能舉起單手擋格，惟Laurenio未有緩勢，繼續鞭打，這時警車大聲按警號抵達，一名警員隨即衝落車喝令「立刻趴在地上」，只見Laurenio竟然「用完即棄」，隨手就將手中可憐的蟒蛇掉到地上，退後伏在地上。
由於當局沒有揭露更多資訊，現時並不清楚蟒蛇的狀況。不少網民對蟒蛇無辜受害感到氣憤，非常關注牠的安危，並留言「可憐的蛇不應受到這種對待」、「條蛇有無受傷」、「真希望警察當場除鞋教訓這個人」。
Man uses pet python as a weapon during a fight in Toronto— 𝘊𝘰𝘳𝘳𝘪𝘯𝘦 (@OopsGuess) May 15, 2023
Python: … 🙄 pic.twitter.com/C3fwPtnewu