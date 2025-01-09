韓代總統憂爆流血衝突 尹錫悅提出有條件拘捕

總統官邸附近，支持和反對尹錫悅的示威者舉起標語各據一方。(美聯社)

南韓總統尹錫悅因戒嚴事件遭國會彈劾，憲法法院正審理是否批准。涉嫌內亂罪的他上周遭法庭批出拘捕令，但執法當局上周五拘捕失敗，本周二延長拘捕令限期又遲遲未執行備受壓力。尹錫悅的律師提出有條件拘捕，包括法院就拘捕舉行聆訊或檢方直接提告。代理總統職務的副總理兼財政部長崔相穆則擔心執法人員強行拘捕，會與總統官邸警衛爆發流血衝突。

經過上周拘捕行動失敗後，前往總統官邸的通道停泊了一排小巴加強「布防」，領導內亂罪調查的高級公職人員犯罪調查處(公調處)揚言會動用更多武力拘捕尹錫悅。尹的律師團隊則挑戰首爾西區法院周二延長拘捕令的合法性，質疑公調處無法律權力調查內亂罪或下令警方拘捕疑犯。律師又指出，公調處所屬的司法管轄區為首爾中央法院，質疑選擇首爾西區法院申請拘捕令是因為法官偏向公調處。尹錫悅律師團隊促請公調處直接控告尹錫悅，或是法院就拘捕令展開聆訊。外界認為，尹錫悅一方有關建議是透過法律程序拖延時間。

