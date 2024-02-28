韓商場笨豬跳奪命 六旬婦8米高空墮地亡

位於京畿道安城市的「Starfield安城」設有地下兩層及地面3層，於2020年10月開幕。其中3樓為室內運動遊樂場Sports Monster，當中的笨豬跳項目是商場開幕以來，人氣最高的設施之一，場內尚有攀岩、彈床及籃球等設施。事發在當地時間下午4時許，當地傳媒報道，該名60歲女子是首次試玩笨豬跳，她穿上安全裝備後一躍而下，未料立即直墮石屎地面。救護人員趕抵施以心肺復甦術，但女子送院前已心跳停頓，下午4時27分入院搶救，延至傍晚5時25分不治。

南韓發生笨豬跳致命意外。一名約60歲女子周一在當地著名大型購物中心「Starfield安城」的室內運動遊樂場體驗笨豬跳時，疑因安全扣環沒有扣上，從8米高空墮地身亡。警方正調查事件是否涉及人為疏忽。

疑安全環未扣上

警方調查指，事發時設施上及地面均有安全人員，死者也穿著安全防護裝備，但疑似沒有扣上安全扣環，因此直接墮地。當地傳媒指，懸吊著玩家的主力繩上有安全扣環。

警方正調查營運公司的安全措施是否完善，一旦發現疏忽，將控以業務過失致死罪。Starfield在事發後翌日關閉涉事場地協助調查，稱會聯同Sports Monster及死者家屬查找事故原因。