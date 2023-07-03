韓國即食麵｜農心等即食麵生產商國內減價 海外市場售價受壓

南韓即食麵和零食生產商在政府施壓下，先後宣布國內發售的產品減價，卻面對海外市場會否跟隨減價的尷尬局面。K-Pop潮流文化近年在全球爆紅，帶動韓國即食麵在海外暢銷；最大即食麵生產商農心的暢銷產品辛拉麵(或稱辛辣麵)的海外銷售額佔公司每年總銷售44%，《南韓先驅報》引述農心的消息人士稱，「因南韓國內減價，我們開始討論出口產品和海外生產的貨品是否改變售價。」他拒絕透露詳情。

第二大即食麵生產商三養的「火雞麵」(辣雞麵)因海外銷情強勁過國內，為了公司的營銷收入遂沒有降低國內售價。這款暢銷即食麵在該公司季度銷售額佔66%，海外銷售則佔77%。有三養人員稱，若調低國內售價，外海的零售和批發價都要有所調整，「我們也不可忽視國際顧客對國內和海外售價不同的反應」。