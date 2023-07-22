韓國多地疑現台灣寄出毒包裹　3人開封後暈眩呼吸困難　首爾疏散1700人

韓國蔚山廣域市一個殘障人士福利機構20日收到「毒包裹」，院長等3名職員拆開包裹，出現暈眩、呼吸困難等症狀。據報毒包裹疑似從台灣寄出，調查人員追查包裹來源時，發現濟州島、京畿道、大田廣域市等地都出現台灣寄出的不明包裹，慶尚南道的可疑包裹自馬來西亞寄出，同時也有來自烏茲別克的可疑包裹送至大田廣域市。韓國政府呼籲民眾若收到不明包裹不要打開，立即向當局通報。

黃色外觀國際包裹 裝有管狀容器

韓媒《韓聯社》報道，包裹寄件地址來自台灣，並以中文書寫，新聞曝光後，各地陸續收到可疑包裹的通報，韓國警方檢查包裹內容物，發現其無色無味、呈糊狀且非爆裂物。

濟州島濟州市市民A某向媒體表示，他11日上午在家收到同樣是黃色外觀的國際包裹，裡面裝著類似化妝品的管狀容器。在看到新聞之後他馬上拿著可疑包裹到警察局報案。

A某收到的包裹同樣由台灣寄出，警消人員及軍方檢驗後，初步排除包裹內有爆炸物、放射性物質或化學物質的可能，該包裹將送至國防科學研究所進行詳細分析。