韓國多地疑現台灣寄出毒包裹　3人開封後暈眩呼吸困難　首爾疏散1700人

記者高珞曦／綜合報道
韓國蔚山廣域市一個殘障人士福利機構20日收到「毒包裹」，院長等3名職員拆開包裹，出現暈眩、呼吸困難等症狀。據報毒包裹疑似從台灣寄出，調查人員追查包裹來源時，發現濟州島、京畿道、大田廣域市等地都出現台灣寄出的不明包裹，慶尚南道的可疑包裹自馬來西亞寄出，同時也有來自烏茲別克的可疑包裹送至大田廣域市。韓國政府呼籲民眾若收到不明包裹不要打開，立即向當局通報。
黃色外觀國際包裹 裝有管狀容器
韓媒《韓聯社》報道，包裹寄件地址來自台灣，並以中文書寫，新聞曝光後，各地陸續收到可疑包裹的通報，韓國警方檢查包裹內容物，發現其無色無味、呈糊狀且非爆裂物。
濟州島濟州市市民A某向媒體表示，他11日上午在家收到同樣是黃色外觀的國際包裹，裡面裝著類似化妝品的管狀容器。在看到新聞之後他馬上拿著可疑包裹到警察局報案。
A某收到的包裹同樣由台灣寄出，警消人員及軍方檢驗後，初步排除包裹內有爆炸物、放射性物質或化學物質的可能，該包裹將送至國防科學研究所進行詳細分析。
首爾多區發現類似包裹 寄送者為「中華郵政」
而首爾市內各地區郵局也陸續發現類似包裹，警方立刻疏散明洞的首爾中央郵局大樓內1700人，同時提醒民眾近期若看見黃色或黑色的信封，寄送者為「中華郵政」、「台灣台北郵政信箱100561-003777」者，直接送到警察局處理。韓國郵政也已暫時停止接收來自國外的同類國際郵件。
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