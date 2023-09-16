韓國女子為信仰移居美國 遭6名同鄉禁錮地下室毆打 活生生餓死

記者陳怡伶／綜合報導

韓國一名年約20多歲的女子因為虔信某宗教，而移民至美國展開新生活。然而，卻遭到6名隸屬於宗教團體「基督士兵」（Soldiers of Christ）、同樣來自韓國的移民，連續毆打數日且不給食物，最後因營養不良而死亡。

據《CNN》及《每日郵報》報道，喬治亞州格威納特郡（Gwinnett）警方指出，被害女性年齡介乎20至30歲，本月12日晚上，在杜魯斯（Duluth）一座知名水療中心停車場內的車尾箱被發現，當時死者的體重只有約70磅（約31公斤）。

警方初步調查發現，死者生前曾經遭受長達3個星期的毆打與捱餓，嚴重營養不良，最初被發現時屍體已經腐爛，難以辨認性別。死者剛從韓國移民美國，警方認為其目的是加入一個名為「基督士兵」的宗教團體。