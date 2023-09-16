韓國女子為信仰移居美國 遭6名同鄉禁錮地下室毆打 活生生餓死

記者陳怡伶／綜合報導
韓國一名年約20多歲的女子因為虔信某宗教，而移民至美國展開新生活。然而，卻遭到6名隸屬於宗教團體「基督士兵」（Soldiers of Christ）、同樣來自韓國的移民，連續毆打數日且不給食物，最後因營養不良而死亡。
據《CNN》及《每日郵報》報道，喬治亞州格威納特郡（Gwinnett）警方指出，被害女性年齡介乎20至30歲，本月12日晚上，在杜魯斯（Duluth）一座知名水療中心停車場內的車尾箱被發現，當時死者的體重只有約70磅（約31公斤）。
警方初步調查發現，死者生前曾經遭受長達3個星期的毆打與捱餓，嚴重營養不良，最初被發現時屍體已經腐爛，難以辨認性別。死者剛從韓國移民美國，警方認為其目的是加入一個名為「基督士兵」的宗教團體。
屍體藏疑犯車尾箱
據警方發布的聲明，26歲的Eric Hyun在其家屬陪同下，因與案件無關的傷勢到醫院求診。期間，Eric要求家屬返回停在當地水療中心的座駕上，取出其個人物品時，家屬在車尾箱意外發現死者遺體，於是報案求助。
經調查後，警方在勞倫斯維爾（Lawrenceville）某棟建築的地下室，發現Eric等人犯案的地點，據公開的現場照片所見，疑似是一間儲藏室，架子上整齊排列著生活用品，地上則滿布血跡。目前警方已逮捕包括Eric等6名疑犯，其中4男1女年齡介乎22至26歲，以及一名年僅15歲的未成年疑犯，當地警方未有公開他的外貌和個人資料。6人皆為韓裔。有消息指，其中一名嫌犯是持簽證入境的韓國公民，其他人則是美國公民。現時警方還在調查女子實際死因，以及背後行兇動機。
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